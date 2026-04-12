משמרות המהפכה בתגובה ראשונה למצור על מיצרי הורמוז

רגע אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על הטלת מצור ימי על מיצרי הורמוז, במשמרות המהפכה הגיבו כעת (ראשון) לאיום האמריקני באיום משלהם.
"כל התנועות והיעדר התנועות נמצאות תחת שליטה מלאה של הכוחות המזוינים" אמרו במשמרות המהפכה. לטענתם, "כל תנועה שגויה תכניס את האויב למערבולות קטלניות במיצר".
כאמור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי ארה"ב תטיל מצור ימי על מיצרי הורמוז, זאת בעקבות פיצוץ המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן אמש. "הפגישה עברה בשלום, ורוב הנושאים הגיעו להסכמות, אבל הנושא היחיד שבאמת היה חשוב - נושא הגרעין - לא הוסכם" טען טראמפ בפוסט שכתב ברשת Truth Social. "החל מעכשיו, חיל הים של ארה"ב, הטוב בעולם, יתחיל בתהליך של חסימת כל ספינה שתנסה להיכנס או לצאת ממיצרי הורמוז". "בשלב מסוים, נגיע למצב של 'כולם יוכלו להיכנס, וכולם יוכלו לצאת' - אבל איראן לא אפשרה לזה לקרות בכך שאמרה בפשטות כי 'ייתכן שיש מוקשים איפשהו שמה, שאף אחד לא יודע עליהם'" הסביר. "מדובר בסחיטה עולמית, ומנהיגי מדינות - בעיקר ארה"ב - לעולם לא יסכימו לסחיטה כזו". לדבריו, "המצור יתחיל בקרוב - מדינות אחרות יהיו מעורבות במצור הזה, איראן לא תורשה להרוויח כסף ממעשה הסחיטה הבלתי חוקי הזה. הם רוצים כסף, ויותר חשוב מכך, הם רוצים נשק גרעיני. אנחנו מוכנים לחלוטין, וברגע הנכון הצבא שלנו יסיים את המעט שנותר מאיראן!". עוד הזכיר כי "איראן הבטיחה לפתוח את מצרי הורמוז וביודעין לא עמדה בהבטחתה. הדבר גרם לחרדה, שיבושים וכאב לאנשים ולמדינות רבות ברחבי העולם. הם אומרים שהניחו מוקשים במים, למרות שכל הצי שלהם ורוב כלי השיט שלהם להטלת מוקשים הושמדו לחלוטין. יכול להיות שהם באמת עשו זאת, אבל איזה בעל ספינה ירצה לקחת את הסיכון?" "יש כאן קלון גדול ופגיעה מתמשכת במוניטין של איראן ושל מה שנותר ממנהיגיה, אבל כבר עברנו את השלב הזה" סיכם. "כפי שהבטיחו - מוטב שיתחילו מיד בתהליך של פתיחת נתיב המים הבינלאומי הזה, ובמהירות! הם מפרים כל חוק אפשרי בספר".
"הפגישה עברה בשלום, ורוב הנושאים הגיעו להסכמות, אבל הנושא היחיד שבאמת היה חשוב - נושא הגרעין - לא הוסכם" טען טראמפ בפוסט שכתב ברשת Truth Social. "החל מעכשיו, חיל הים של ארה"ב, הטוב בעולם, יתחיל בתהליך של חסימת כל ספינה שתנסה להיכנס או לצאת ממיצרי הורמוז".
"בשלב מסוים, נגיע למצב של 'כולם יוכלו להיכנס, וכולם יוכלו לצאת' - אבל איראן לא אפשרה לזה לקרות בכך שאמרה בפשטות כי 'ייתכן שיש מוקשים איפשהו שמה, שאף אחד לא יודע עליהם'" הסביר. "מדובר בסחיטה עולמית, ומנהיגי מדינות - בעיקר ארה"ב - לעולם לא יסכימו לסחיטה כזו".
לדבריו, "המצור יתחיל בקרוב - מדינות אחרות יהיו מעורבות במצור הזה, איראן לא תורשה להרוויח כסף ממעשה הסחיטה הבלתי חוקי הזה. הם רוצים כסף, ויותר חשוב מכך, הם רוצים נשק גרעיני. אנחנו מוכנים לחלוטין, וברגע הנכון הצבא שלנו יסיים את המעט שנותר מאיראן!".
עוד הזכיר כי "איראן הבטיחה לפתוח את מצרי הורמוז וביודעין לא עמדה בהבטחתה. הדבר גרם לחרדה, שיבושים וכאב לאנשים ולמדינות רבות ברחבי העולם. הם אומרים שהניחו מוקשים במים, למרות שכל הצי שלהם ורוב כלי השיט שלהם להטלת מוקשים הושמדו לחלוטין. יכול להיות שהם באמת עשו זאת, אבל איזה בעל ספינה ירצה לקחת את הסיכון?"
"יש כאן קלון גדול ופגיעה מתמשכת במוניטין של איראן ושל מה שנותר ממנהיגיה, אבל כבר עברנו את השלב הזה" סיכם. "כפי שהבטיחו - מוטב שיתחילו מיד בתהליך של פתיחת נתיב המים הבינלאומי הזה, ובמהירות! הם מפרים כל חוק אפשרי בספר".
