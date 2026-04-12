משמרות המהפכה בתגובה ראשונה למצור על מיצרי הורמוז

רגע אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על הטלת מצור ימי על מיצרי הורמוז, במשמרות המהפכה הגיבו כעת (ראשון) לאיום האמריקני באיום משלהם.

"כל התנועות והיעדר התנועות נמצאות תחת שליטה מלאה של הכוחות המזוינים" אמרו במשמרות המהפכה. לטענתם, "כל תנועה שגויה תכניס את האויב למערבולות קטלניות במיצר".

"הפגישה עברה בשלום, ורוב הנושאים הגיעו להסכמות, אבל הנושא היחיד שבאמת היה חשוב - נושא הגרעין - לא הוסכם" טען טראמפ בפוסט שכתב ברשת Truth Social. "החל מעכשיו, חיל הים של ארה"ב, הטוב בעולם, יתחיל בתהליך של חסימת כל ספינה שתנסה להיכנס או לצאת ממיצרי הורמוז".

"בשלב מסוים, נגיע למצב של 'כולם יוכלו להיכנס, וכולם יוכלו לצאת' - אבל איראן לא אפשרה לזה לקרות בכך שאמרה בפשטות כי 'ייתכן שיש מוקשים איפשהו שמה, שאף אחד לא יודע עליהם'" הסביר. "מדובר בסחיטה עולמית, ומנהיגי מדינות - בעיקר ארה"ב - לעולם לא יסכימו לסחיטה כזו".