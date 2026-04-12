טראמפ מודיע רשמית: "נטיל מצור ימי על מיצרי הורמוז"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע רשמית על הטלת מצור ימי על מיצרי הורמוז: "מדובר בסחיטה עולמית. כל איראני שיתקוף אותנו, או כל כלי שיט אחר - יופצץ ויועף לעזאזל"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כעת (ראשון) באופן רשמי כי ארה"ב תטיל מצור ימי על מיצרי הורמוז, זאת בעקבות פיצוץ המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן אמש.

"הפגישה עברה בשלום, ורוב הנושאים הגיעו להסכמות, אבל הנושא היחיד שבאמת היה חשוב - נושא הגרעין - לא הוסכם" טען טראמפ בפוסט שכתב ברשת Truth Social. "החל מעכשיו, חיל הים של ארה"ב, הטוב בעולם, יתחיל בתהליך של חסימת כל ספינה שתנסה להיכנס או לצאת ממיצרי הורמוז".

"בשלב מסוים, נגיע למצב של 'כולם יוכלו להיכנס, וכולם יוכלו לצאת' - אבל איראן לא אפשרה לזה לקרות בכך שאמרה בפשטות כי 'ייתכן שיש מוקשים איפשהו שמה, שאף אחד לא יודע עליהם'" הסביר. "מדובר בסחיטה עולמית, ומנהיגי מדינות - בעיקר ארה"ב - לעולם לא יסכימו לסחיטה כזו".

"ברגע הנכון הצבא שלנו יסיים את המעט שנותר"

טראמפ המשיך ואמר כי "הוריתי לחיל הים שלנו לחפש ולעצור כל כלי שיט במים בינלאומיים ששילם אגרה לאיראן. נתחיל גם להשמיד את המוקשים שהאיראנים הניחו במיצר. כל איראני שיתקוף אותנו, או כל כלי שיט אחר - יופצץ ויועף לעזאזל".

לטענתו, "איראן יודעת טוב יותר מכל אחד אחר איך לסיים את המצב הזה שכבר הרס את ארצם. חיל הים שלהם נעלם, גם חיל האוויר שלהם, מערכות ההגנה האווירית שלהם חסרי תועלת. חמינאי, ורוב ה'מנהיגים' שלהם, מתו - והכל בגלל השאיפות הגרעיניות שלהם".

"המצור יתחיל בקרוב - מדינות אחרות יהיו מעורבות במצור הזה, איראן לא תורשה להרוויח כסף ממעשה הסחיטה הבלתי חוקי הזה" איים טראמפ. "הם רוצים כסף, ויותר חשוב מכך, הם רוצים נשק גרעיני. אנחנו מוכנים לחלוטין, וברגע הנכון הצבא שלנו יסיים את המעט שנותר מאיראן!".

עוד הזכיר כי "איראן הבטיחה לפתוח את מצרי הורמוז וביודעין לא עמדה בהבטחתה. הדבר גרם לחרדה, שיבושים וכאב לאנשים ולמדינות רבות ברחבי העולם. הם אומרים שהניחו מוקשים במים, למרות שכל הצי שלהם ורוב כלי השיט שלהם להטלת מוקשים הושמדו לחלוטין. יכול להיות שהם באמת עשו זאת, אבל איזה בעל ספינה ירצה לקחת את הסיכון?"

"יש כאן קלון גדול ופגיעה מתמשכת במוניטין של איראן ושל מה שנותר ממנהיגיה, אבל כבר עברנו את השלב הזה" הדגיש. "כפי שהבטיחו - מוטב שיתחילו מיד בתהליך של פתיחת נתיב המים הבינלאומי הזה, ובמהירות! הם מפרים כל חוק אפשרי בספר".

"איראן לא מוכנה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות"

בהמשך דבריו טראמפ הביע תסכול מהתקדמות המשא ומתן. "קיבלתי תדרוך מלא מסגן הנשיא ג’יי די ואנס, מהשליח המיוחד סטיב וויטקוף, ומג’ארד קושנר, על הפגישה שהתקיימה באסלאמאבאד. הפגישה עם איראן התחחלה מוקדם בבוקר ונמשכה לאורך כל הלילה - קרוב ל-20 שעות. אני יכול להיכנס ולפרט הישגים לא מעטים, אבל יש רק דבר אחד שחשוב: איראן אינה מוכנה לוותר על שאיפותיה הגרעיניות!".

"במובנים רבים, הסעיפים שעליהם הושגו הסכמות טובים יותר מהמשך הפעולות הצבאיות עד להשלמתן, אך כל אלה מתגמדים מול האפשרות שכוח גרעיני יהיה בידי אנשים כה הפכפכים, קשים ובלתי צפויים" סיכם. "שלושת נציגיי, ככל שחלף הזמן, הפכו — לא במפתיע — לידידותיים ומכבדים כלפי נציגי איראן, מוחמד באקר קאליבאף, עבאס עראקצ’י ועלי באגרי. אבל זה לא משנה, כי הם נותרו בלתי מתפשרים בסוגיה החשובה ביותר - וכפי שאמרתי תמיד, כבר מההתחלה ולפני שנים רבות: לאיראן אף פעם לא יהיה נשק גרעיני!".