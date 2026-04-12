אחרי הפיצוץ במו"מ: כל המשלחת האמריקנית עזבה את פקיסטן

אחרי ששיחות המו"מ בין ארה"ב ואיראן קרסו, כל חברי המשלחת האמריקנית עזבו את פקיסטן - כולל היועצים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר

אחרי שפגישות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן הסתיימו ללא הסכמות, ברשת CBS News דווח כעת (ראשון) כי כל חברי המשלחת האמריקנית עזבו את פקיסטן - כולל היועצים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, וכן חברי הצוות הטכני. הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שנטען כי וויטקוף וקושנר נותרו באסלאמבאד כדי להמשיך במגעים מול איראן.

כאמור, הבוקר דווח כי סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס עזב את בירת פקיסטן והמריא בחזרה לוושינגטון, כשעה אחרי שהוא הודיע על קריסת השיחות עם איראן. מיד לאחר קריסת השיחות, פקיסטן קראה ביום לארה"ב ולאיראן להמשיך ולכבד את הסכם הפסקת האש בן השבועיים ביניהן.

"חובה שהצדדים ימשיכו לעמוד במחויבותם להפסקת האש" אמר שר החוץ הפקיסטני, איסחאק דאר. "פקיסטן מילאה ותמשיך למלא את תפקידה בקידום הדיאלוג בין הרפובליקה האיסלאמית של איראן לארצות הברית של אמריקה בימים הקרובים".