פיצוץ במגעים: סגנו של טראמפ נטש את השיחות עם איראן

המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן הגיע למבוי סתום. סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, עז את בירת פקיסטן והמריא חזרה לוושינגטון

פיצוץ בשיחות המשא ומתן בין המשלחת של ארה"ב, בראשות סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, לבין איראן.

וכעת, (ראשון) כשעה לאחר שהודיע על קריסת השיחות עם איראן באיסלאמאבאד, ואנס עזב את בירת פקיסטן והמריא בחזרה לוושינגטון.





מיד לאחר קריסת השיחות, פקיסטן קראה ביום לארה"ב ולאיראן להמשיך ולכבד את הסכם הפסקת האש בן השבועיים ביניהן. "חובה שהצדדים ימשיכו לעמוד במחויבותם להפסקת האש", אמר שר החוץ הפקיסטני, איסחאק דאר.

"פקיסטן מילאה ותמשיך למלא את תפקידה בקידום הדיאלוג בין הרפובליקה האיסלאמית של איראן לארצות הברית של אמריקה בימים הקרובים".

