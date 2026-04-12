גם בני משפחת נתניהו יוכלו: בן גביר מרחיב את הזכאות לנשק

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אישר היום הרחבה משמעותית נוספת של רפורמת הנשק, במסגרתה נוספו שורה של יישובים ומועצות אזוריות לרשימת הזכאות לרישיון נשק אישי. ההחלטה, שהתקבלה לאחר עבודת מטה של משטרת ישראל ואגף כלי ירייה, כוללת יישובים בולטים כמו ערד, ראש פינה וקיסריה, לצד עשרות יישובים במועצות האזוריות לב השרון, הגליל העליון ועמק חפר.



הכללתה של קיסריה ברשימה מהווה צעד משמעותי, שכן היא מאפשרת כעת גם לבני משפחת נתניהו המתגוררים ביישוב היוקרתי להגיש בקשה לרישיון נשק אישי תחת הקריטריונים המקלים.

השר בן גביר הביע שביעות רצון מהמהלך ומסר כי הוא "גאה להמשיך את המהפכה ולהוסיף עוד יישובים ומועצות ברחבי הארץ לרשימת האזורים הזכאים". לדבריו, לתושבים יש זכות בסיסית להגן על עצמם ועל בני משפחותיהם, והוא הדגיש כי המדיניות שלו ברורה: "נשק בידיים הנכונות מציל חיים".



מאז תחילת הרחבת הרפורמה, למעלה מ-250,000 אזרחים כבר קיבלו רישיון נשק אישי, נתון חסר תקדים שלדברי המשרד הוכיח את עצמו בשטח בסיכול פיגועים ובהצלת חיים בזמן אמת.



בשורה לעולים: בוטל סעיף ההמתנה לקבלת רשיון נשק

במשרד לביטחון לאומי הבהירו כי הרחבת הזכאות מתבצעת תוך שמירה על הקריטריונים הקבועים בחוק ובכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים לקבלת הרישיון. השר בן גביר קרא לתושבים ביישובים החדשים שנוספו לפעול בהקדם: "הייתי בשטח, ראיתי את האיומים ואת הגבורה של האזרחים – הבטחתי וקיימתי.



אני קורא לתושבים: לכו להוציא רישיון נשק. נשק מציל חיים". הרפורמה הנוכחית הובילה גם לעלייה חדה במספר הנשים המחזיקות בנשק ברישיון, רבות מהן בחרו להצטייד בו כחלק מהתחזקות תחושת האחריות האישית והקהילתית לביטחון.