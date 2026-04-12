מעבר דרמטי: עיתונאיות חדשות 12 עוברות למתחרים

חיזוק משמעותי לתאגיד השידור הציבורי 'כאן': שתי עיתונאיות חדשות 12, הודיעו על עזיבה ומעבר לערוץ המתחרה

מערכת "זמן אמת" של כאן 11 מתחמשת בשמות בולטים מעולם התחקירים הישראלי לקראת עונתה העשירית. העיתונאית חן ליברמן שעברה בשנים האחרונות במערכת "עובדה", מצטרפת לתאגיד השידור ותגיש את התוכנית לצד סולימאן מסוודה.

ליברמן חתומה על שורה של הישגים עיתונאיים משמעותיים, החל מימיה בתוכנית "המקור" ועד לתחקירים בולטים ב"עובדה", בהם חשיפת "הסודות של בית השנטי", פרשת ההתעללויות בבית "המכללה" ותחקירים צבאיים סביב אירועי ה-7 באוקטובר, כמו המתקפה על מוצב פגה וחילוצה של אורי מגידיש. לצד ההגשה, ליברמן תמשיך לערוך כתבות ותחקירי עומק עבור התוכנית.

חן ליברמן צילום: מיכה לובטון

חיזוק נוסף מבית "עובדה"

אל הנבחרת, הכוללת את העיתונאים רוני זינגר (שזכתה לאחרונה בפרס המכון הישראלי לעיתונות) ואבי עמית, תצטרף גם שני חזיזה. חזיזה, עיתונאית ובמאית דוקומנטרית זוכת פרס סוקולוב, הגיעה אף היא ממערכת "עובדה".

בין עבודותיה המוכרות בשנים האחרונות ניתן למצוא את הסדרות "האטום ואני", "פולארד", וכן את המיני-סדרה "רב הנסתר" שהובילה לפענוח מקרי רצח ישנים של "משמרות הצניעות".

שני חזיזה צילום: אלה פאוסט

עונה עשירית בפתח

תוכנית התחקירים, בעריכתו של ארנון גל, תפתח בקרוב את עונתה העשירית לאחר שנה של הישגים עיתונאיים, בהם תחקיר "שדה תימן" וחשיפות בנושאי מחדלי המשטרה ב-7 באוקטובר והלחצים על מטה משפחות החטופים.

חן ליברמן מסרה עם הצטרפותה: "אני יוצאת לדרך חדשה עם צוות העיתונאים המעולה של 'זמן אמת' בכאן, מלאה בסקרנות גדולה ורצון עז להביא לצופים את הסיפורים הכי חשובים ומרתקים, ובישראל של ימינו – לא חסרים כאלה". שני חזיזה הוסיפה: "אני שמחה להצטרף למערכת ולקחת חלק בעשייה עיתונאית משמעותית, נחושה ובלתי מתפשרת".