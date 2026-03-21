עמית סגל נגד עיתונאית קשת 12: ״שטחית כמו נעל״

פרשן חדשות 12 עמית סגל, יצא היום במתקפה נגד קולגה שעובדת בקשת 12, וכינה אותה: ״שטחיות כמו נעל״

פרשן חדשות 12 עמית סגל, תקף הערב (מוצ״ש) את עובדת קשת 12 חן ליברמן, לאחר שהיא זלזלה בעבודתו העיתונאית.

תחילה היא התייחסה לסקר שסגל פרסם בעמוד הטלגרם שלו, סקר שפורסם בפוליטיקו, עליו הוא טען כי ״רוב בעלי הדעה בארה״ב, תומכים במלחמה של ארה״ב וישראל נגד איראן״. בהתייחס לכך היא כתבה: ״‏אם הולכים למקור שממנו סגל צילם מסך ומרחיבים קצת את הפריים, אפשר לראות שלא מדובר ברוב ״בעלי הדעה״ בארה״ב אלא רק באלה הרפובליקנים״.

סגל תקף אותה חזרה וכתב: ״‏להיות שטחית כמו נעל, לא להיכנס לקובץ המלא של הסקר ולהראות שאת ״עיתונאית״ שלא יודעת מה זה ״בעלי דעה״ - מביך.

לצייץ את כל זה בפומבי בשביל כמה לייקים כדי שכולם ייראו - זה כבר ממש פיגור״.