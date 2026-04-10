נתניהו נגד ספרד: "לא מוכן לסבול את הצביעות והעוינות הזאת"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את ספרד ותמך בהוצאתה ממפקדת התיאום לעזה: "מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שישי) להוצאתה של ספרד ממפקדת התיאום הבינלאומית בנוגע לרצועת עזה (ה-CMCC). בדבריו תקף את ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז, לאור התבטאויותיו הקשות על ישראל והמלחמה באיראן.

"מדינת ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו" אמר נתניהו. "ספרד הכפישה את גיבורינו, חיילי צה״ל, חיילי הצבא המוסרי בעולם. ולכן הנחיתי לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל".

"מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור" הוסיף והבהיר. "אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי".

כאמור, נתניהו ושר החוץ גדעון סער החליטו על הוצאתה המיידית של ספרד ממפקדת התיאום הבינלאומית בנוגע לרצועת עזה. ההחלטה התקבלה בעקבות שורת התבטאויות ביקורתיות של סנצ'ז ביחס לפעילות ישראל במסגרת המלחמה.

סער ציין כי ארצות הברית, שותפתה המרכזית של ישראל בניהול המערכה והזירה הבינלאומית, קיבלה עדכון מוקדם על ההחלטה הישראלית. "מזה זמן רב ממשלת ספרד בראשות פדרו סנצ'ז פועלת נגד מדינת ישראל בכל דרך אפשרית" הסביר. "סנצ'ז ושריו מעלילים על ישראל ועל צבאה עלילות דם שקריות, מכפישים ומסיתים נגד ישראל ונגד רה"מ. היא מנסה לפגוע בנו במוסדות בינלאומיים, כולל ניסיונות חוזרים ונשנים (שלא צלחו) לסנקציות נגדנו באיחוד האירופי".

"‏במהלך המלחמה נגד איראן היא פגעה באינטרסים שלנו וגם באינטרסים של בת בריתנו, ארצות הברית של אמריקה" הוסיף. "ההטיה האנטי-ישראלית האובססיבית של ספרד בהנהגת סנצ'ז היא כה בוטה עד שהיא איבדה כל יכולת לשמש תפקיד מועיל ביישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ והמרכז הפועל במסגרתה".