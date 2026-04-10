מין תמורת ייצוג: כך סוכנת סמויה הפילה את עו"ד עידן דביר

פרשת "מין תמורת ייצוג" מגיעה לשלב משמעותי בדרך לבית המשפט. הותרה לפרסום היום (שישי) פעילותה של סוכנת סמויה שהביאה להפללתו של עורך הדין עידן דביר, החשוד בניצול מיני של לקוחותיו כך פרסמה לראשונה ליי עייש מi24.

במסגרת החקירה הסמויה של ימ"ר מרכז, הופעלה הסוכנת במשך חודשים. פעילותה המורכבת הצליחה לבסס את התשתית הראייתית נגד החשוד ולהוביל לאיתורן של עשר מתלוננות נוספות. מהממצאים עולה כי העבירות לכאורה נמשכו גם בזמן שהתנהלה נגדו החקירה הסמויה.

"יצר תלות ולא הותיר ברירה"

בתום החקירה המסועפת הוגשה לפני זמן קצר הצהרת תובע נגד דביר.כתב האישום החמור בפרשה צפוי להיות מוגש כבר במהלך הימים הקרובים. עד לשלב זה נאספו 16 תלונות רשמיות נגד עורך הדין, כאשר 15 מתוכן הוגשו על ידי חיילות שפנו אליו לקבלת ייצוג.

גורם המעורה בחקירת המשטרה תיאר את דפוס הפעולה המטריד של החשוד. לדבריו, "הוא ניצל את הבנות כשהיו במצב נפשי, כלכלי ורגשי קשה מתוקף תפקידו". אותו גורם הוסיף והדגיש כי עורך הדין פעל בשיטתיות, יצר אצלן תלות מוחלטת ולא הותיר להן כל אפשרות אחרת.