ניצחון החיים: ביהמ"ש התיר להורי יותם חיים להשתמש בזרעו

בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע פרסם אתמול (חמישי) את החלטתו בעתירתם של איריס ורביב חיים, הוריו של יותם חיים ז"ל. השופט אריאל ממן קיבל את בקשת ההורים השכולים להתיר להם לעשות שימוש בזרע שניטל מבנם בסמוך למועד הריגתו.

יותם חיים ז"ל נחטף מביתו בכפר עזה על ידי מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר 2023. הוא שרד בשבי במשך 65 ימים, ונהרג בשוגג מאש כוחות צה"ל ב-15 בדצמבר 2023 במהלך בריחתו משוביו. במותו היה יותם בן 28, רווק וללא בת זוג קבועה.

"אני ג'ינג'י וזה זן נכחד"

ההכרעה המשפטית התבססה על "רצונו המשוער" של יותם, מאחר שלא הותיר הנחיות כתובות. במהלך הדיונים הוגשו תצהירים המעידים כי יותם ראה בהבאת ילדים מימוש חלום אישי משמעותי. הוריו העידו כי נהג לומר להם: "אל תדאגו, אני זה שיביא לכם נכדים".

איריס חיים העידה על שיחות עומק עם בנה על החיים אחרי המוות, בהן ביקש מהוריו לדאוג להמשך השושלת שלו. "הוא אמר לנו: 'תדאגו שתהיה המשכיות, אני ג'ינג'י ואנחנו זן נכחד'", סיפרו ההורים בעדותם, שנמצאה על ידי השופט כמהימנה וקוהרנטית.

נחמה פורתא בערב החג

השופט ממן ציין כי דברי ההורים "חדרו ללב השומעים" ולא הותירו עין יבשה באולם. בפסק הדין נכתב כי רצונו של יותם להמשכיות לא הצטמצם לאישה ספציפית, אלא ביטא רצון קיומי ביצירת חיים.

"הלוואי שיהיה בפסק דין זה נחמה פורתא למבקשים ולעם ישראל כולו", חתם השופט את החלטתו, שניתנה במוצאי שביעי של פסח. כעת יוכלו ההורים לבחור אם שתישא את עוברם של יותם ז"ל, ובכך לממש את צוואתו הבלתי כתובה להמשכיות.