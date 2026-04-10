אחרי החתונה: נועה קירל נחשפת בשיר אישי על דניאל פרץ

לרגל יום הולדתה ה-25, הכוכבת משחררת את "מצאתי פינה" וחושפת את הקשיים על קו ישראל-אירופה והבחירה היומיומית בזוגיות למרות המרחק

ועה קירל חוגגת היום (שישי) את יום הולדתה ה-25, אך במקום לקבל מתנות, היא בוחרת להעניק אחת אישית במיוחד למעריציה. בסינגל החדש, "מצאתי פינה", קירל פושטת את שכבות הפופ הנוצצות וחושפת לראשונה צד פגיע, בוגר וחשוף מאי פעם.

השיר, שנכתב על ידי טל קסטיאל (מי שחתום גם על שיר החתונה של נועה ודניאל, "כל מה שאני רוצה") והולחן על ידי קסטיאל ונוריאל ישר, עוסק במציאות המורכבת של חיי הנישואין תחת אור הזרקורים. הטקסט צולל אל השאלות שעולות רגע אחרי החופה, כשהחגיגות נגמרות ומתחילה ההתמודדות עם המרחק הגיאוגרפי, הקריירה הבינלאומית האינטנסיבית והגעגוע התמידי שנוצר בחיים שעל קו ישראל-גרמניה.

"מצאתי פינה" הוא לא עוד המנון פופ קצבי, אלא הצצה אינטימית לסיפור אהבה אמיתי. קירל שרה על הפחדים, על רגעי חוסר הוודאות ועל העומס הרגשי, אך מדגישה את הבחירה המודעת להילחם על הקשר ולצמוח יחד למרות המכשולים. זהו שיר שמציג תהליך התבגרות של אמנית שלמדה שדווקא בתוך הרעש הגדול, הניצחון האמיתי נמצא ב"פינה" השקטה והיציבה שמצאה לעצמה.