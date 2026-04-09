מכה לחרדים: בג"ץ מקפיא את הכספים לחינוך החרדי

שופטת העליון רות רונן, החליטה היום (חמישי) כי תקציבי החינוך החרדי, כפי שאושרו בכספים הקואליציוניים, לא יועברו, וכי למעשה הם מוקפאים עד מתן החלטה לצו ביניים.

ההחלטה הגיעה בעקבות עתירה של חברות הכנסת נעמה לזימי ואורית פרקש הכהן. בג"ץ דורש מהמדינה והכנסת להשיב לה עד ה-19.4.

לטענות העותרים (באמצעות עו"ד גלעד ברנע) הממשלה מחביאה מיליארדים בסעיפי 'רזרבה' מנופחים ומאשרת בכנסת תקציב פיקטיבי המסתיר את הייעוד האמיתי של הכסף. במקביל, באמצעות 'המסלול הירוק' היא מזרימה כספים קואליציוניים על בסיס חוות דעת משפטיות ישנות ללא פיקוח עדכני.







