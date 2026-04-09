איזנקוט נשאל האם ישתף פעולה עם בנט; כך הוא השיב

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, נשאל שוב האם הוא יחבור לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, כך הוא השיב

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט, שלאחרונה התקיים ביף קטן בינו לבין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בנוגע לריצה משותפת בין השניים, התראיין היום (חמישי) ברדיו 103fm והתייחס לדברים.

כאמור, לאחרונה הציע לו בנט לחבור איתו למפלגה משותפת, איזנקוט סירב. בדבריו אמר איזנקוט: "עם נפתלי בנט התכתבתי לפני מספר ימים, ברכות לחג. דיברנו לפני שבוע וחצי-שבועיים. יש לנו מטרה משותפת - הוא מדבר על חלופה אחת, ואני מדבר על מספר חלופות. מה שיביא לניצחון - את זה אני אעשה".

הוא סיפר כי הוא יזם לאחרונה מפגש של ראשי מפלגות האופוזיציה ואף הציע להקים קבינט צללים. "לצערי זה בוטל. זו קבוצה רצינית, אחראית ומנוסה שהיא אלטרנטיבה לממשלה הזאת - לאנשים שמייצגים תפיסת עולם מאוד בעייתית".

"הריצה היא אמצעי. אני מאמין שיצטרכו להיות חיבורים פוליטיים של מפלגות על גבול אחוז החסימה - הן יצטרכו להתאחד או לפרוש כדי להציב אלטרנטיבה קוהורנטית. בימים הקרובים אפרסם את קווי הייסוד לממשלה הבאה כפי שאני רואה אותה", הוסיף.