מבזקים
סרוגים

כ"ב ניסן התשפ"ו
הפרשן הצבאי מעריך: זה מה שיקרה באיראן עכשיו
איראן מפגינים צילום: (ai)

הפרשן לענייני ערבים אבי יששכרוף, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm להפסקת האש עם איראן, ואמר: "אני חושב שהבנו דבר אחד - המשטר לא נופל. המשטר האיראני מתחזק במידה מסוימת גיאו-פוליטית באזור, ודווקא המלחמה ליכדה את השורות וגרמה למתנדנדים במחנה האיראני להצטופף סביב ההנהגה האיראנית הוותיקה".

על המחויבות האיראנית לחיזבאללה, אמר: "האיראנים מבחינתם ההישרדות של חיזבאללה היא נדבך חשוב בתפיסת הביטחון שלהם, הם לא מוכנים שישראל תמשיך לנהל מלחמה עם חיזבאללה במו"מ. הם מחזיקים במצרי הורמוז ולוחצים את העולם במקום רגיש".

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה