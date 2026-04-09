הפרשן הצבאי מעריך: זה מה שיקרה באיראן עכשיו

הפרשן לענייני ערבים אבי יששכרוף, התייחס היום (חמישי) ברדיו 103fm להפסקת האש עם איראן, ואמר: "אני חושב שהבנו דבר אחד - המשטר לא נופל. המשטר האיראני מתחזק במידה מסוימת גיאו-פוליטית באזור, ודווקא המלחמה ליכדה את השורות וגרמה למתנדנדים במחנה האיראני להצטופף סביב ההנהגה האיראנית הוותיקה".

על המחויבות האיראנית לחיזבאללה, אמר: "האיראנים מבחינתם ההישרדות של חיזבאללה היא נדבך חשוב בתפיסת הביטחון שלהם, הם לא מוכנים שישראל תמשיך לנהל מלחמה עם חיזבאללה במו"מ. הם מחזיקים במצרי הורמוז ולוחצים את העולם במקום רגיש".