יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אסי ישראלוף

מהילדות ברמלה ועד ההצלחה בקולנוע: אסי ישראלוף חוגג יום הולדת, וזה הזמן להכיר את הסיפור שמאחורי הצחוק - 10 דברים שלא ידעתם עליו

כולנו מכירים אותו משלישיית "מה קשור", מהדמויות הבלתי נשכחות ומהנוכחות הקבועה על המסך - אבל מאחורי הצחוקים יש גם סיפור דרך לא קטן. לרגל יום הולדתו, חזרנו ל-10 תחנות מרכזיות בחייו של אסי ישראלוף: מהילדות ברמלה ועד ההצלחה הגדולה בקולנוע ובטלוויזיה.

1. התחיל על הבמה בגיל 5

עוד לפני שהבין מה זו קריירה, ישראלוף כבר הופיע מול קהל. בגיל צעיר מאוד עלה לבמה במועדון שניהל דוד שלו – ומשם הדרך הייתה די ברורה.

2. הילדות ברמלה

הוא גדל בשכונת גיורא ברמלה, סביבה שהשפיעה על ההומור שלו ועל הדמויות שיצר בהמשך - כאלה שמרגישות מוכרות לכל ישראלי.

אסי ישראלוף. צילום: Rabi21

3. מוזיקה תמיד הייתה שם

בגיל 16 לימד את עצמו לנגן בגיטרה, ובהמשך גם הוציא שירים ואלבום. מבחינתו, זה לא רק תחביב - אלא חלק מהזהות.

4. הפריצה עם "מה קשור"

השלישייה עם שלום מיכאלשווילי וציון ברוך הפכה אותו לשם מוכר בכל בית, עם מערכונים שהפכו לחלק מהתרבות הישראלית.

שלישיית צילום: (צילום: פיני סילוק)

5. החיקוי שהגיע עד המקור

החיקוי של שלמה ארצי היה כל כך מדויק, עד שהשניים גם נפגשו והופיעו יחד - רגע נדיר בקריירה שלו.

6. גם שחקן, לא רק מצחיק

לצד הקומדיה, שיחק בסדרות כמו "הבורר" ו"האלופה" והראה שיש לו גם צד דרמטי.

7. הדמויות שכולנו מכירים

הרב קריספי, צמח פאנן ועוד - דמויות שהפכו לאייקוניות ונשארו עם הקהל לאורך השנים.

8. הצלחה גם בסאטירה

בתוכניות כמו "בובה של לילה" הביא חיקויים שזכו לחשיפה גדולה, במיוחד מעולם הכדורגל.

9. שובר קופות בקולנוע

"לשחרר את שולי" הפך לאחד הסרטים הכי מצליחים בישראל - והביא אותו גם למסך הגדול בענק.

צילום: (באדיבות סרטי יונייטד קינג)

10. משפחה מאחורי הקלעים

אב לשני ילדים, שגם הם כבר עושים צעדים ראשונים בעולם המשחק. בתו ירדנה משתתפת בסדרה "שקשוקה", ובנו גידי לוהק ל"פאודה"- כך שנראה שהכישרון והאהבה לבמה לא נעצרים אצלו, אלא ממשיכים גם לדור הבא