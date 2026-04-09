לא רק חיזבאללה: צה"ל חיסל את מפקד 'הפלוגות הלבנוניות'

מבצע 'שאגת הארי' נמשך בלבנון. צה"ל תקף אתמול (ד') במרחב צידון וחיסל את מאהר קאסם חמדאן, מפקד ארגון הטרור הפלוגות הלבנוניות במרחב שבעא שבדרום לבנון.

ארגון 'הפלוגות הלבנוניות' הוא ארגון טרור סוני הממומן על ידי חיזבאללה (השיעי) ומקושר אליו באופן ישיר. מחבלי הארגון לוקחים חלק בהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.



המחבל שחוסל: מאהר חמדאן צילום: דובר צה

חמדאן היה האחראי על גיוס מחבלים, אספקת אמצעי לחימה ותקצוב הפלוגות הלבנוניות בשבעא. הוא חוסל ביחד עם שבעה מחבלים נוספים שברחו ממרחב שבעא בו פעלו למרחב צידון.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולהסיר כל איום על מדינת ישראל.