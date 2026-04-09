בדיון חשאי: הקבינט אישר הקמת יישובים חדשים בלב שטחי A ו-B

החלטה היסטורית: הקבינט אישר לפני כשבועיים בדיון חשאי הקמת 34 יישובים חדשים ביו"ש, כולל מובלעות בין שטחי A ו-B. בצה"ל הסתייגו בעקבות מגבלת כוח אדם. ההחלטה נשמרה בסיווג גבוה כדי להימנע מלחץ אמריקאי.

מדובר במספר הגבוה ביותר של יישובים שהוקם בהחלטה אחת. בין המיקומים שאושר להקמה: שטחים שנמצאים כמובלעות בין שטחי A ו-B בצפון השומרון ונקודות מרוחקות אליהם גם הצבא לא מגיע לרוב. .

עד עכשיו אושרו 69 יישובים. כעת, יעלה המספר ל-103 בבת אחת. הרמטכ"ל שנכח בישיבה לא התנגד מפורשות, אך הסתייג בעקבות מגבלת כוח אדם וביקש לדרג את יישום ההחלטה למספר יישובים בכל פעם.

חלק מהיישובים שאושרו: בלב שטח A

הקבינט החליט לשמור את המאורע המשמעותי בסוד. כדי למנוע לחץ אמריקאי תוך כדי המבצע באיראן, וברקע האולטימטום של טראמפ.

בין היישובים שאושרו: "נועה" ו"עמק דותן" שייבנו במובלעות בין שטחי A ו-B. נועה - דרומית לגנים וכדים המבודדים סמוך לקבאטיה. עמק דותן - יחבר בין שא-נור, חומש ושבי שומרון.

בתוך ההחלטה, מסתתר גם סעיף תקדימי שנוגע לתשתיות המים והחשמל של היישובים: על פי הנספח הסודי - יתחילו להקים תשתיות אנרגיה (חשמל ומים) עוד לפני הסדרת הקרקע.