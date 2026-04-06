איש הליכוד שעבר לישראל ביתנו מגיב למתקפה

רפי בן שטרית, ראש עיריית בית שאן לשעבר ואיש הליכוד שעבר לשורות מפלגת "ישראל ביתנו", מגיב למתקפה נגדו בעקבות הראיון שהעניק בסוף השבוע האחרון לנווה דרומי.

בפוסט חריף שפרסם ברשתות החברתיות, בחר בן שטרית להציב סדרה ארוכה של שאלות המופנות להנהגת המדינה, כתנאי למתן תשובות בראיונות עתידיים.

"לבודדים שמלינים על כך שלא עניתי לשאלות של נווה", כתב בן שטרית, "להזכירכם: מאז טבח השבעה באוקטובר אני שואל את השאלות ומחפש תשובות בכל דרך אפשרית".

"מי אישר את הכסף הקטארי?"

בפוסט פירט בן שטרית עשרות שאלות נוקבות העוסקות במחדלי השבעה באוקטובר ובניהול המדינה בשנים האחרונות. בין היתר שאל: "מי אישר להעביר לחמאס שלושים מיליון דולר כסף קטארי כל חודש? מי מימן, חימש ובנה את צבא המחבלים? מי הביא עלינו ובמשמרת שלו אירע הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה?".

בן שטרית המשיך ותקף את סדרי העדיפויות של הממשלה: "מי אחראי לתקציב שוד וביזה שהולך לפונקציונרים פוליטיים במקום למיגון תושבי הצפון? מי הפקיר את קריית שמונה ואת בית שאן?". הוא התייחס גם לסוגיית הגיוס וכתב: "מי מחוקק חוקים להשתמטות של עשרות אלפי צעירים חרדים? מי מכניס לממשלה מפלגות שצועקות 'נמות ולא נתגייס' ושולחים אחרים למות?".

ביקורת אישית ומערכתית

בן שטרית לא חסך בביקורת גם על סביבתו הקרובה של ראש הממשלה ועל התנהלות הלשכה: "הבן של מי משתמט ומבלה בחופי מיאמי כשהבן שלי וחבריו נתנו את חייהם למדינה? מי מעסיק בלשכה שלו יועצים שמקבלים שכר ממדינת אויב?".

לדבריו, האחריות משתרעת גם על המצב החברתי והכלכלי: "מי אחראי לשסע החברתי, לפילוג ולשנאה? מי ריסק את הכלכלה ואת רשויות אכיפת החוק? מי מסרב להקים ועדת חקירה ומתחמק מאחריותו לטבח?".

בסיום דבריו הבהיר בן שטרית כי רק לאחר שיינתנו הסברים לסוגיות אלו, הוא יתפנה להשיב לשאלות המראיינים: "אחרי שאקבל תשובות לשאלות האלה ועוד רבות אחרות – מבטיח לענות על כל שאלה שתרצו. מועדים לשמחה!".