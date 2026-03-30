ראש העיר לשעבר מטעם הליכוד הצטרף למפלגת 'ישראל ביתנו'

ראש העיר לשעבר מטעם הליכוד, הודיע על הצטרפות למפלגת 'ישראל ביתנו' של אביגדור ליברמן. ישובץ כמועמד ברשימה בבחירות הקרובות

רפי בן שטרית, לשעבר ראש עיריית בית שאן מטעם תנועת הליכוד, הודיע על הצטרפותו למפלגת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן. על פי הדיווח באתר ynet, בן שטרית, ששימש בעבר גם כיו"ר סניף הליכוד בעירו, צפוי להשתבץ כמועמד ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות לכנסת.

בן שטרית ששכל את בנו, סמל אלרואי בן שטרית ז"ל, בקרבות הגבורה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, הפך מאז לאחד הקולות הבולטים במאבק המשפחות השכולות. הוא נמנה עם מייסדי "מועצת אוקטובר" ופועל ללא לאות למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את מחדלי הטבח בשבת השחורה.

הצטרפותו לישראל ביתנו מסמנת את התרחקותו הסופית ממפלגת השלטון בה צמח, על רקע הביקורת הנוקבת שהוא מטיח בדרג המדיני מאז נפילת בנו.