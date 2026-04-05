לפיד זועם על נתניהו: "בושה וחרפה, עליבות שאין כמותה"

עימות בכנסת | לפיד: "ממה אתה מופתע?", נתניהו: "אתה מסית" צילום: נתניהו ולפיד (צילומים: חיים גולדברג/פלאש90)

אחרי ההחלטה להשאיר את זיו אגמון בתפקידו, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף: "נתניהו שוב הוכיח שהגזענים הכי גדולים במדינה נמצאים בלשכת ראש הממשלה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות בערב (ראשון) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת על רקע החלטתו להשאיר את דוברו זיו אגמון בתפקיד למרות האמירות הגזעניות שפורסמו ועוררו סערה נרחבת.

"נתניהו שוב הוכיח שהגזענים הכי גדולים במדינה נמצאים בלשכת ראש הממשלה" אמר לפיד. "בושה וחרפה. עליבות שאין כמותה".

לפיד הוסיף ופנה לאנשים שהוזכרו בהתבטאויות הקשות של אגמון: "ינון מגל? יעקב ברדוגו? אלי רביבו? גלית דיסטל? דודי אמסלם? אמיר אוחנה? מירי רגב? מאי גולן? ברצינות? אתם לא הולכים להגיד על זה אף מילה?".



אנשי התקשורת תקפו: "אין מקום למילים כאלה? הצחקתם!"

במקביל, עיתונאים ואנשי תקשורת רבים התייחסו גם כן להחלטה של נתניהו ותקפו את השארתו של אגמון בתפקידו. "אין לתאר. זו ההתייחסות הראשונה של נתניהו לגילויי הגזענות המחפירים של אגמון" אמרה כתבת חדשות 13 מוריה אסרף. "ראש הממשלה למעשה מודיע שאגמון יישאר בתפקיד בזמן הקרוב".

גם כתב גלי צה"ל יניר קוזין גינה את המהלך. "‏הנה, אחרי שבוע וחצי הגיעה התייחסותו של נתניהו לדברים הגזענים של דוברו לשעבר ומ"מ ראש הסגל זיו אגמון, ומה השורה התחתונה?" שאל. "אין מקום בלשכתי למילים כאלה? לא יעלה על הדעת שאדם המכהן במשרה בכירה כזו ימשיך בתפקידו? הצחקתם!!!".

"השורה התחתונה היא שזיו אגמון ימשיך לעבוד בלשכת רה"מ עד יימצא מחליף. ייקח כמה שייקח" הוסיף. "ועוד נקודה לתשומת לבכם, בחנו כמה מתוך ההודעה מוקדש למה שנאמר על ידי הדובר/מ"מ וכמה מוקדש לזיו אגמון עצמו".