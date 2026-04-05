זיו אגמון התנצל על דבריו - וימשיך לכהן בתפקידו

למרות ההתבטאויות הקשות שעוררו סערה נרחבת, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מזיו אגמון להישאר בתפקידו "עד שיימצא לו מחליף ראוי"

שבוע וחצי אחרי פרסום ההתבטאויות המזעזעות של דובר ראש הממשלה שעוררו סערה נרחבת, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב (ראשון) כי אגמון התנצל בפניו על הדברים - וכתוצאה התבקש להמשיך בתפקידו עד למציאת מחליף.

"קיבלתי את התנצלותו של זיו אגמון" אמר נתניהו. הדברים שיוחסו לו לא היו צריכים להיאמר, וטוב שנאמרה עליהם התנצלות ברורה.

לדבריו, "בעת הזאת מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים כבדים, והאחריות מחייבת יציבות ורציפות תפקודית" אני מכיר את זיו תקופה ארוכה, ולא נחשפתי מצדו לכל גילוי של גזענות. ההפך הוא הנכון. מתוך ההיכרות העמוקה שלי עם פועלו, מקצועיותו ונאמנותו למדינה, ביקשתי ממנו להמשיך בתפקידו עד שיימצא לו מחליף ראוי".

"בליל הסדר אנו פותחים את הדלת ואומרים: 'כל דכפין ייתי וייכול'. המילים הללו מזכירות לנו כי עם חזק הוא עם שיודע לעמוד על עקרונותיו, אך גם לפתוח את ליבו, למחול ולסלוח" ציין. "הדברים נאמרו. ההתנצלות התקבלה. הציבור שמע".

"כעת האחריות של כולנו היא להניח את הנושא מאחורינו ולהמשיך יחד קדימה, למען ביטחון ישראל ואחדות העם" סיכם נתניהו. "בעוצמה משותפת ובאחדות עמנו, נמשיך יחד לנצח".