יממה אחרי החשיפה: זיו אגמון מודיע על התפטרות מלשכת נתניהו

זיו אגמון, ששימש כדוברו של ראש הממשלה נתניהו בלשכת ראש הממשלה, שנחשפו אמש תיעודים משיחותיו בהם התבטא באופן גזעני ומביש נגד מרוקאים, ושורה של אמירות מכוערות נוספות, הודיע רשמית על התפטרותו מהלשכה, יממה בדיוק אחרי פרסום תוכן השיחות.

אמש, הודיע אגמון כי הוא כופר בכל הדיווחים כלפיו וכינה את הדברים כ"דברי בלע" והכחיש את האמירות אשר יוחסו אליו, אך כעת הודיע סופית על התפטרותו, ואף לקח אחריות על חלק מאמירותיו.

בעוד אמש, הגיב אגמון כך לדברים: "אני לא מתכוון להתייחס לכל דברי הבלע שיוחסו לי הערב, אבל על דבר אחד לא יכולתי לעבור בשתיקה. כל מי שמכיר אותי ואת עבודתי עם ראש הממשלה יודע היטב שהמילים שיוחסו לי לכאורה בקשר לעדות המזרח הן ממני והלאה, ולא רק מהסיבה שחלק גדול ממשפחתי יוצאי עדות המזרח ומרוקו. נעשה לי כאן עוול של ממש".

כעת, שינה את הטון, והודה גם אם חלקים באמירת הדברים: "לצערי הרב בשבוע האחרון, אדם שהיה עימי בקשר חברי ממושך החליט להעביר חלקי ציטוטים משיחותינו הפרטיות. רובן המכריע של השיחות התקיימו עוד בטרם כניסתי לתפקיד בלשכת רה"מ".

אגמון סייג את דבריו, והאשים בניסיון לפגוע בראש הממשלה דרכו: "הציטוטים שהועברו הוצאו מהקשרם וכל מטרתם הייתה לייצר לי רצח אופי ולפגוע בראש הממשלה אותו אני משרת".

הוא הוסיף וטען: "הניסיון לייחס לדבריי מניעים גזעניים כנגד הציבור המרוקאי הינו מגוחך לאור העובדה שמשפחתי הגרעינית הינה בעלת שורשים מרוקאיים".

בנוסף, האשים אגמון בהוצאה מכוונת של הדברים מהקשרם: "יש להוקיע את הניסיון לקחת שברי משפטים משיחות אישיות ופרטיות שמרביתן נעשו לפני שנים, להפכן לנחלת הכלל ולהציגן כעמדות עכשוויות ורשמיות של דוברן".

אך עדיין התנצל על הדברים: "ולמרות זאת אני מצר מעומק הלב בפני כל מי שנפגע בגלל הדברים שיוחסו לי".

ולבסוף הכריז רשמית על התפטרותו: "אנחנו בימים גורליים שדורשים מכולנו עמידה איתנה מתוך אחדות ושותפות גורל. אולם משנוכחתי לגלות כי קודמתי לקדמת הבמה בעל כורחי, ונוצר סביבי שיח מפלג, החלטתי להודיע לראש הממשלה על סיום תפקידי ופרישה מהחיים הציבוריים".