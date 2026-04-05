הרמטכ"ל מבהיר: "פירוק חיזבאללה מנשקו - יעד על"

הרמטכ"ל אייל זמיר סייר בדרום לבנון והבהיר כי "היעד של פירוק חיזבאללה מנשקו מוגדר כיעד על. זהו יעד מתמשך שהיה לפני המערכה הנוכחית"

סייר היום (ראשון) במרחב הכפר ראס ביידה, הנקודה הצפונית ביותר בדרום לבנון בה כוחות צה"ל פועלים כעת.





במסגרת ביקורו, זמיר קיים הערכת מצב ושיח מפקדים יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 146, תא"ל בני אהרון, מפקד חטיבה 226, אל"ם א' ומפקדים נוספים. הרמטכ"ל הביע את הערכתו לאוגדה 146, ללוחמי ומפקדי חטיבה 226 ושיבח אותם על פועלם ועל היצירתיות, התחבולה ורוח הלחימה המופגנות בביצוע המשימה.

(צילום: דובר צה"ל)

בדבריו זמיר התייחס להמשך המערכה בלבנון ואמר כי "צה"ל פוגע פגיעה קשה, נרחבת ורב מוקדית בארגון הטרור חיזבאללה. בכלל כך בפעיליו, בפיקוד והשליטה, בתשתיות הטרור, ביכולות הצבאיות, באמל"ח, ביכולות הכלכליות שלו ועוד. יש לחיזבאללה מעל 1,000 מחבלים מחוסלים והמספר ילך ויעלה. הפגיעה בחיזבאללה תלך ותתעצם".

"כל מטרת טרור וכל מטרה שמסייעת לטרור משטח לבנון יתקפו. כל השטח מדרום לליטני הפך לשטח השמדה שבו כוחות פיקוד הצפון וחיל האוויר פוגעים במחבלי חיזבאללה באופן שיטתי - עד שיובטח שכל השטח עד נהר הליטני ינוקה ויפורז מאיומים על ישראל ותושבי הצפון" הוסיף. "פינינו את תושבי דרום לבנון לשם הגנתם ועל מנת לאפשר חופש פעולה צבאי בתמרון".



זמיר בהערכת מצב צילום: דובר צה

עוד התייחס ליעדי המלחמה, זאת אחרי הסערה הנרחבת סביב תדרוך של צה"ל בו נטען כי פירוק חיזבאללה מנשקו אינו אחד מיעדי המבצע הנוכחי. "צה"ל מייצב קו הגנה קדמי לחיזוק ההגנה והרחקת האיום על יישובי הצפון - נשהה בקו הזה ככל שיידרש" הבהיר. "צה"ל פועל לדיכוי וצמצום ירי תלול המסלול מלבנון, זה ייקח זמן אך אנחנו נמשיך ונעמיק את הפגיעה".

לטענתו, "צה"ל מעמיק את הפגיעה שהחלה במבצע 'חיצי הצפון' וימשיך לפגוע קשות בארגון הטרור חיזבאללה. לצד כל זאת אנחנו נשמור על חופש פעולה מבצעי בכל לבנון".

הרמטכ צילום: דובר צה

"היעד של פירוק חיזבאללה מנשקו מוגדר כיעד על. זהו יעד מתמשך שהיה לפני המערכה הנוכחית - והמערכה הנוכחית תקדם אותו" הוסיף והדגיש הרמטכ"ל. "כפי שהוגדר, אנחנו נקדם אותו על בסיס ההישגים המבצעיים של צה"ל ובאמצעות מהלכים שיובלו על ידי הדרג המדיני ותוך שימור חופש הפעולה הצבאי להסרת איומים".

"אנחנו כואבים את נפילת לוחמינו במערכה ונתחקר כל אחד מהאירועים בו נפלו" סיכם. "הם נפלו במערכה למען ההגנה על מדינתנו ולמען הבטחת ביטחון תושבי ויישובי הצפון".