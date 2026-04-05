הרמטכ"ל בצפון: "לא נעזוב את השטח עד שיוסר האיום הישיר"

הרמטכ"ל נפגש עם ראש עיריית נהריה ואנשי כיתת הכוננות של מושב שתולה, והתחייב כי "אנחנו אוחזים בשטח ולא נעזוב אותו עד שיוסר האיום הישיר עליכם, זה בראש סדר העדיפויות שלנו"

הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש היום (ראשון) עם ראש עיריית נהריה ועם אנשי כיתת הכוננות של מושב שתולה, כשהוא שוחח עימם על המצב המבצעי והדגיש את חשיבות החוסן בעורף שראשי הרשויות והערים מפגינים.

הרמטכ"ל בנהריה (צילום: דובר צה"ל)

"אנחנו נלחמים בתוך לבנון כדי להגן על נהריה ועל יישובי הצפון, ולהבטיח ביטחון ארוך טווח לתושבים" אמר זמיר. "נוצרה כאן הזדמנות לשנות את המציאות הביטחונית ולא נפספס אותה".

עוד התחייב כי "פינינו אוכלוסייה במרחבים בלבנון לשם הגנתה ואנחנו לא נשיב אותה עד שנבטיח פירוז מדרום לליטאני. לנגד עינינו הסרת האיום הישיר עליכם, תושבי הצפון. אנחנו מדכאים באופן שיטתי את איום הירי תלול המסלול, תוך הפעלת כלל היכולות העומדות לרשותנו".

"אנחנו פועלים בשתי זירות, זירת הצפון מהווה זירה מרכזית נוספת מלבד איראן. אנחנו רואים שההישגים מול איראן משפיעים גם על חיזבאללה" סיכם זמיר. "החוסן שאתם מפגינים הוא חלק בלתי נפרד מהמאמץ שלנו. אני מבקש להביע הערכה עמוקה על המנהיגות, האיתנות והתמיכה בצה"ל - החיזוק הזה נותן לנו אורך רוח להמשיך".