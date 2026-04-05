איראן מגיבה לטראמפ: "נגררת לגיהינום בגלל הפקודות של נתניהו"

יו"ר הפרלמנט האיראני הגיב לאיומים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וטען כי "כל האזור שלנו הולך להישרף בגלל שאתה מתעקש לציית לכל הפקודות של נתניהו"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הגיב הערב (ראשון) לאיומים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בצל האולטימטום לפתוח מחדש את מיצרי הורמוז עד מחר.

"המהלכים הפזיזים שלך גוררים את ארצות הברית לגיהינום עלי אדמות עבור כל משפחה ומשפחה" טען קאליבאף. "כל האזור שלנו הולך להישרף בגלל שאתה מתעקש לציית לכל הפקודות של נתניהו".

"אל תטעו: לא תרוויחו כלום מפשעי מלחמה" הוסיף ואיים על טראמפ. "הפתרון האמיתי היחיד הוא לכבד את הזכויות של העם האיראני ולסיים את המשחק המסוכן הזה".

כזכור, מוקדם יותר היום טראמפ חזר פעם נוספת על האולטימטום שלו לאיראן לפתוח את מיצרי הורמוז עד מחר בשעה 20:00 לפי שעון וושינגטון - כשהפעם איים לבצע מתקפות נרחבות ביום שלישי הקרוב במידה ולא יגיעו להסכם.