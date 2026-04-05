איראן מגיבה לטראמפ: "נגררת לגיהינום בגלל הפקודות של נתניהו"

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הגיב הערב (ראשון) לאיומים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בצל האולטימטום לפתוח מחדש את מיצרי הורמוז עד מחר.
"המהלכים הפזיזים שלך גוררים את ארצות הברית לגיהינום עלי אדמות עבור כל משפחה ומשפחה" טען קאליבאף. "כל האזור שלנו הולך להישרף בגלל שאתה מתעקש לציית לכל הפקודות של נתניהו".
"אל תטעו: לא תרוויחו כלום מפשעי מלחמה" הוסיף ואיים על טראמפ. "הפתרון האמיתי היחיד הוא לכבד את הזכויות של העם האיראני ולסיים את המשחק המסוכן הזה".
כזכור, מוקדם יותר היום טראמפ חזר פעם נוספת על האולטימטום שלו לאיראן לפתוח את מיצרי הורמוז עד מחר בשעה 20:00 לפי שעון וושינגטון - כשהפעם איים לבצע מתקפות נרחבות ביום שלישי הקרוב במידה ולא יגיעו להסכם.
"יום שלישי יהיה יום תחנות הכוח, ויום הגשר, הכל ביחד באיראן" כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social. "לא יהיה דבר כזה!". עוד הוסיף ופנה למשטר האייתוללות בטהרן: "תפתחו את המיצר המזורגג, ממזרים משוגעים - או שתחיו בגיהינום. חכו ותראו! השבח לאללה".זמן קצר לאחר מכן, טראמפ התראיין לרשת "פוקס ניוז" ואמר כי הוא "מאמין שאפשר להגיע להסכם עם איראן עד מחר. אם זה לא יקרה, אם הם לא יעשו עסקה ומהר - אני שוקל לפוצץ את הכול ולהשתלט על הנפט". עוד טען כי ארה"ב העבירה "הרבה נשק" למפגינים באיראן, כשלדבריו "העברנו רובים למפגינים, הרבה מהם, ואני חושב שהכורדים לקחו את הרובים".
