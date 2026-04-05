טראמפ ממשיך לאיים: "תפתחו את המצר - או שתחיו בגיהינום!"

יום אחרי שאיים כי "שערי הגיהינום ייפתחו" אם איראן לא תפתח את מיצרי הורמוז עד מחר, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שלח איום נוסף לטהרן: "תפתחו את המיצר המזורגג, ממזרים משוגעים - או שתחיו בגיהינום. חכו ותראו!"

הסלמה באיומים: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר פעם נוספת על האולטימטום שלו לאיראן לפתוח את מיצרי הורמוז עד מחר (שני) בשעה 20:00 לפי שעון וושינגטון - כשהפעם איים לבצע מתקפות נרחבות ביום שלישי הקרוב במידה ולא יגיעו להסכם.

"יום שלישי יהיה יום תחנות הכוח, ויום הגשר, הכל ביחד באיראן" כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social. "לא יהיה דבר כזה!".

טראמפ הוסיף ופנה למשטר האייתוללות בטהרן: "תפתחו את המיצר המזורגג, ממזרים משוגעים - או שתחיו בגיהינום. חכו ותראו! השבח לאללה".

"מאמין שניתן להגיע להסכם עד מחר"

זמן קצר לאחר מכן, טראמפ התראיין לרשת "פוקס ניוז" ואמר כי הוא "מאמין שאפשר להגיע להסכם עם איראן עד מחר. אם זה לא יקרה, אם הם לא יעשו עסקה ומהר - אני שוקל לפוצץ את הכול ולהשתלט על הנפט". עוד טען כי ארה"ב העבירה "הרבה נשק" למפגינים באיראן, כשלדבריו "העברנו רובים למפגינים, הרבה מהם, ואני חושב שהכורדים לקחו את הרובים".

זהו האיום השני של טראמפ ביומיים האחרונים לאיראן, אחרי שאתמול הוא כתב: "זוכרים כשנתתי לאיראן עשרה ימים לחתום על עסקה ולפתוח את מיצרי הורמוז? הזמן אוזל. נותרו 48 שעות לפני ששערי הגיהינום ייפתחו עליהם. כל התהילה לאל! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

כזכור, ב-21 במרץ טראמפ הודיע על דדליין של יומיים לאיראן לפתוח את מיצרי הורמוז - כשבמקביל איים כי אם לא יעשו זאת, ארה"ב תתקוף ותשמיד את תחנות הכוח של איראן. עם זאת, יומיים לאחר מכן טראמפ הודיע על תחילת משא ומתן והחליט לדחות את המתקפה ב-5 ימים נוספים.

יום לפני תאריך היעד החדש, טראמפ הודיע על דחייה נוספת - הפעם של 10 ימים, שנועדו לצרכי המשא ומתן. כאמור, הדדליין הנוכחי הוא ביום שני הקרוב בשעה 20:00 בערב (לפי שעון וושינגטון).