טראמפ באולטימטום נוסף לאיראן: "שערי הגיהינום ייפתחו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חזר הערב (שבת) על האולטימטום שלו לאיראן להגיע להסכם על סיום המלחמה ולפתוח את מיצרי הורמוז, כשאמר כי נותרו יומיים בלבד לפני ש"יפתחו עליהם שערי הגיהינום".

"זוכרים כשנתתי לאיראן עשרה ימים לחתום על עסקה ולפתוח את מיצרי הורמוז? הזמן אוזל" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, Truth Social. "נותרו 48 שעות לפני ששערי הגיהינום ייפתחו עליהם. כל התהילה לאל! הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

כזכור, ב-21 במרץ טראמפ הודיע על דדליין של יומיים לאיראן לפתוח את מיצרי הורמוז - כשבמקביל איים כי אם לא יעשו זאת, ארה"ב תתקוף ותשמיד את תחנות הכוח של איראן. עם זאת, יומיים לאחר מכן טראמפ הודיע על תחילת משא ומתן והחליט לדחות את המתקפה ב-5 ימים נוספים.

יום לפני תאריך היעד החדש, טראמפ הודיע על דחייה נוספת - הפעם של 10 ימים, שנועדו לצרכי המשא ומתן. הדדליין הנוכחי הוא ביום שני הקרוב בשעה 20:00 בערב (לפי שעון וושינגטון).