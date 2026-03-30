טראמפ מאיים: "נסיים את שהותנו באיראן בהשמדה מוחלטת"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען היום (שני) להתקדמות במשא ומתן עם איראן, כשאמר כי מתנהלים מגעים עם משטר חדש שיאפשר לסיים את המלחמה.

"ארה"ב נמצאת בדיונים רציניים עם משטר חדש, ושקול יותר, כדי לסיים את הפעולות הצבאיות שלנו באיראן" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. לדבריו, "יש התקדמות גדולה במגעים".

עם זאת, טראמפ איים כי "אם מכל סיבה שהיא לא יושג הסכם בזמן הקרוב - דבר שסביר שכן יקרה - ואם מצר הורמוז לא ייפתח מיד ל'עסקים כרגיל', נסיים את ה'שהות' הנחמדה שלנו באיראן בכך שנפוצץ ונשמיד לחלוטין את כל תחנות ייצור החשמל שלהם, שדות הנפט ואי ח׳ארג (ואולי גם את כל מתקני ההתפלה!), אשר בכוונה תחילה טרם 'נגעו' בהם".

לדבריו "זו תהיה תגובה על חיילינו הרבים, ואחרים, שאיראן טבחה והרגה במהלך 'שלטון הטרור' בן 47 השנים של המשטר הישן". טראמפ סיכם את הפוסט במשפט שהפך לסימן היכר שלו: "תודה על תשומת הלב שלכם לנושא זה!".