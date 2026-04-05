תיעוד: צה"ל מרחיב את הפעילות הקרקעית בדרום לבנון

אוגדה 91 מרחיבה את הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, כשהכוחות חיסלו חוליות מחבלים חמושים ואיתרו אמצעי לחימה רבים. צפו בתיעוד

י"ח ניסן התשפ"ו
הכוחות בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

המאבק בחיזבאללה מתרחב: דובר צה"ל אישר כעת (ראשון) כי אוגדה 91 מרחיבה את הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון, כשלוחמי חטיבת המילואים 'הזקן' (8) פועלים באופן ממוקד להרחבת הפעילות הקרקעית להגנה על תושבי הצפון.

צפו בתיעוד:

(צילום: דובר צה"ל)

במסגרת הפעילות, הלוחמים חיסלו חוליות מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים. בצה"ל אמרו כי אחת מהחוליות שחוסלו הייתה בדרכה לשגר טילי נ"ט לעבר כוחותינו.

כלי הנשק שאותרו

כמו כן, בפשיטות ממוקדות על תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, הלוחמים איתרו אמצעי לחימה רבים ובהם רקטות נ"ט, RPG, נשקים ומחסניות.

צה"ל חיזבאללה דרום לבנון

