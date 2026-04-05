לא יאומן: זה המהלך שישראל מתכננת בלבנון

המבוי הסתום בלבנון מוביל לפתרונות יצירתיים ומפתיעים במערכת הביטחון הישראלית. על פי דיווח של אנה ברסקי באתר "מעריב", ישראל נערכת לאפשרות דרמטית לפיה אם לבנון לא תצליח לאכוף את ריבונותה ולפרק את חיזבאללה מנשקו – יתגבשו הבנות שקטות עם סוריה סביב חלוקת אחריות ביטחונית בלבנון.

במערכת הביטחון מעריכים כי נכון לעכשיו, אין בתוך לבנון אף גורם פוליטי או צבאי אפקטיבי שיכול להתמודד עם כוחו של חיזבאללה. המצב הזה גורם למדינות המערב לאבד אמון ביכולת של הממשל בביירות להוות אלטרנטיבה שלטונית יציבה ונקייה מטרור.

האינטרס המשותף עם משטר אסד

התרחיש שנבחן בימים אלו מבוסס על אינטרס משותף, מפתיע ככל שיהיה, בין ירושלים לדמשק נגד התעצמות חיזבאללה. על פי המתווה המסתמן, צה"ל ימשיך לפעול ולהחזיק באחריות ביטחונית בדרום לבנון כדי למנוע את שיקום תשתיות הטרור סמוך לגבול, בעוד המשטר הסורי יקבל אחריות על צפון המדינה.

ההנחה היא כי הנשיא הנוכחי, השואף להחזיר לעצמו את ההשפעה ההיסטורית בלבנון ולצמצם את אחיזת החנק האיראנית על משטרו, עשוי לראות בדחיקת חיזבאללה הזדמנות אסטרטגית.

מהלך כזה, אם יצא אל הפועל, יהווה שינוי דרמטי במפת המזרח התיכון ויסמן את סוף עידן הריבונות הלבנונית כפי שהכרנו אותה בעשורים האחרונים. בישראל מדגישים כי היעד המרכזי נותר פירוק חיזבאללה, ובכל מקרה לא תתאפשר חזרת הארגון לקו המגע עם יישובי הצפון.