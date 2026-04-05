לוין דורש לעקוף את בג״ץ ולאכוף את הנחיות פיקוד העורף

שר המשפטים יריב לוין דורש לכנס את הקבינט ולהורות על אכיפת הנחיות פיקוד העורף גם בקשר להפגנות - בניגוד לפסיקת בג"ץ

אחרי הדרמה אמש (שבת) בה בג״ץ קבע כי ניתן לקיים הפגנות עד 600 מפגינים, בניגוד להוראות פיקוד העורף, שר המשפטים יריב לוין דורש כעת לכנס את הקבינט ולהורות על אכיפת ההנחיות. למעשה, לוין מציע לעקוף את החלטת בית המשפט העליון ולהישמע רק להנחיות פיקוד העורף.

בדבריו מסר לוין כי ״לנוכח החשיבות החריגה של הדברים והגיעה שלהם לא רק להצלחת חיי אדם אלא לכלל תמונת המערכה, אני סבור כי יש להעלות בפני הקבינט הצעת החלטה, לפיה ינחו המשטרה וכלל הגורמים הרלוונטיים, לקיים את הנחיות פיקוד העורף כפי שניתנו, לרבות לעניין התקהלות והפגנות. זאת, כמענה להחלטה המופרכת של שופט בג”ץ, אשר יש בה משום חריגה קשה מסמכות בית המשפט והתערבות בלתי חוקית בשיקולי ביטחון״.

כאמור, מדובר במעשה שעלול להוביל למשבר חוקתי - שכן המשטרה לא תדע למי לציית, האם לממשלה או לבית המשפט העליון.

נזכיר כי לאחר החלטת בג״ץ אמש, התקיימה הפגנה עם כ-1,000 מפגינים בכיכר הבימה בתל אביב. המשטרה פיזרה אותה בכוח אחרי שהמפגינים התפנו למקלט בקרבת הבימה בעקבות ירי טילים מאיראן. כזכור, נשיא העליון יצחק עמית טען שהסיבה לקיום הדיון בעניין בשבת הייתה בגלל שמדובר בפיקוד נפש - בהחלטה שעוררה סערה נרחבת ומתקפות נגדו ברשת.

בעקבות החלטת בג״ץ, הוגשה הבוקר עתירה נוספת בדרישה לאפשר לכמות מתפללים להגיע לכותל - בדומה להחלטה בהפגנות.











