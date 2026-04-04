בניגוד להנחיות פיקוד העורף: בג״ץ מאשר הפגנה של מאות אנשים

במהלך השבת, בג"ץ דן בעתירה נגד פיזור הפגנות בזמן מלחמה - ונשיא העליון יצחק עמית קבע: "הפגנה יש גם בעת מלחמה". בפועל אושרו 150 מפגינים בלבד בהבימה, לעומת 1,000 שביקשו

פיקוד העורף השיב היום (שבת) לבג"ץ על העתירה שדרשה לאפשר הפגנות של כמה מאות בני אדם בתל אביב, חיפה, ירושלים וכפר סבא - ואישר רק החרגה קטנה בכיכר הבימה.

אך בג"ץ הורה למשטרה ולצה"ל לגבש מתווה חדש עד 18:00 במהלך השבת, תוך שהוא קובע כי "נראה כי החלטת מפקד הפיקוד לא נותנת משקל ראוי למימוש חופש הביטוי״. מאחר ולא התקבלה תשובה עד השעה 19:00, בג״ץ קיבל את ההחלטה במעמד צד אחד. כלומר, בניגוד להנחיות פיקוד העורף - בג״ץ אישר הפגנה של מאות אנשים.

נזכיר כי בשבוע שעבר המשטרה פינתה הפגנה באלימות, בטענה שאינן עומדות בפיקוד העורף. מארגני ההפגנות עתרו לבג"ץ וביקשו לאפשר התקהלות של אלף בני אדם בכיכר הבימה בתל אביב, 300 במרכז חורב בחיפה, 300 בכיכר פריז בירושלים ו-200 ברחוב ויצמן סוקולוב בכפר סבא.

אלא שפיקוד העורף, בתגובתו לבג"ץ, מסר היום כי תאושר החרגה קלה להתקהלות של עד 150 בני אדם בכיכר הבימה בתל אביב, בחלוקה לשני מוקדים - ונימק זאת בצורך "למנוע סיכון לחיי אדם בעת ירידה למיגון בזמן ההתרעה". כך, בשאר המוקדים יוכלו להתאסף עד 50 בני אדם בלבד, בהתאם להנחיות הכלליות.

ביום שישי, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מתח ביקורת על החלטת המשטרה ומסר כי המפגינים לא צריכים להתחנן בשביל להפגין.