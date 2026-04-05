התראה מטאורולוגית בישראל: "למשך 12 שעות"

השירות המטארולוגי פרסם לפני זמן קצר אזהרה לקראת השעות הקרובות. מה צפוי לקרות ואיך צריך להתנהג?

י"ח ניסן התשפ"ו
צילום: אילוסטרציה AI

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון החל מ- 05/04 בשעה 10:00 בבוקר, עד - 05/04 בשעה 22:00 בלילה. על פי ההתראה, מצב הים גלי עד גבה גלים גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-80 עד 120 ס"מ, במגמת ירידה.

למה ניתן לצפות

חשש משמעותי מטביעה כתוצאה מגלים גבוהים במיוחד.

- חשש משמעותי מגלים גבוהים במיוחד העלולים לגרום לפציעה, בין היתר בשל אבנים או סלעים הנמצאים במים. 

- חשש משמעותי מסחיפה מהאזור הרדוד לאזור המים העמוקים .

- חשש משמעותי מזרמים ומערבולות משמעותיים הגורמים להיסחפות ללב ים ולטביעה.

- חשש משמעותי מגלים שנשברים ומשנים כיוון.

- בכלי חתירה ושייט קטנים, חשש מניתוק עוגן וכן ממטענים העלולים ליפול לכיוון החוף או בקרבתו.

- בכלי חתירה ושייט קטנים, חשש מהתהפכות כלי השייט ונפילה למים.

- סכנה משמעותית בעת כניסה ויציאה של כלי שיט ממעגנות ומרינות, ופגיעה שלהם בחוף או בתשתיות הנמצאות בקרבתו.

- במקרה של רוחות חזקות, חשש גם מפגיעה מחפצים העפים ברוח

כיצד מומלץ להתנהג

יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

- יש להישמע להוראות המצילים ו/או הפקחים, לנהוג בהתאם להנחיות המוסמכות ולשילוט בחוף ולהיכנס למים רק באזורים המסומנים כמותרים לרחצה בלבד.

- בעת רוחות חזקות יש לזהות את כיוונן ולפעול בהתאם.

- יש להימנע מכניסה למים עמוקים במקומות שאינם מוכרים בשל סכנת זרמים .

- יש להימנע מלשחות בקרבת שוברי גלים בגלל סכנת הזרמים שבסמיכות אליהם.

- יש להימנע מלעמוד על מזחים, שוברי גלים או מקומות בהם עלולים להיפגע מגלי הים.

- יש לשקול להרחיק כלי שייט מתשתיות החוף או ממזחים ושוברי גלים.

יש להתייעץ עם הגורמים המוסמכים, ולשקול הוצאת כלי שייט אל הים הפתוח.

