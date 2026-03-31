השירות המטאורולוגי: לקראת אירוע קיצוני

השירות המטאורולוגי מעניק הצצה למה שצפוי לקרות החל ממחר וכמעט עד לסיומו של חג הפסח

אחרי לא מעט השערות ותחזיות, השירות המטאורולוגי מעדכן כי גשם ואבק צפויים לפקוד אותנו בחג הפסח.

על פי הודעת השירות המטאורולוגי, גשמים יתחילו לרדת ביום רביעי בשעות אחר הצהריים, תחילה בדרום ומרכז הנגב והערבה ולקראת שעות הערב הם יתפשטו למרכז וצפון הארץ.

הגשמים יתחזקו בלילה שבין רביעי לחמישי ויוסיפו לרדת עד שעות הבוקר המאוחרות של יום (חג הפסח) בפריסה ארצית רחבה, מאילת ועד לצפון הארץ.

כמויות המשקעים אינן צפויות להיות גבוהות במיוחד אולם באזור אילת, בנגב הדרומי ובערבה צפויים כ-15-20 מ"מ בפרק זמן של כ-12 שעות בין רביעי בערב לחמישי ועל כן בכל מרחב הדרום ונחלי ים המלח קיים צפי לשיטפונות ויש להימנע מלהתקרב לאפיקי נחלים מיום רביעי ובמהלך יום חמישי.

בנוסף, החל משעות הערב של רביעי יתחזקו הרוחות הדרומיות ויביאו עמם אבק שיגיע עד מרכז הארץ. האובך ישאר עמנו גם במהלך יום חמישי ויש לקחת זאת בחשבון כאשר מתכננים פעילות בחג.

לאחר הפוגה בסוף השבוע, הגשם צפוי לחזור אלינו בחול המועד אך הפעם יתמקד בצפון ובמרכז.