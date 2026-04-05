לאחר שהוזמן לערוץ 14: הראיון עם הרב הסרוג בוטל

הראיון שתוכנן להתקיים בין הרב הסרוג לאיתמר פליישמן בערוץ 14 לא יצא אל הפועל. הרב פירט בפוסט את השתלשלות האירועים, החל מהזמנתו בשידור חי ועד להודעה על ביטול המפגש

הרב אברהם סתיו עדכן היום (ראשון) כי הראיון שתכנן לערוך בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 בוטל. ההזמנה לאולפן הגיעה לאחר שהמגיש איתמר פליישמן ציטט בשידור דברים שכתב הרב על ערוץ 14. "בסרטון איתמר פליישמן מצטט אותי כמי שתיאר את ערוץ 14 בתור 'הבושה הכי גדולה ליהדות', ומזמין אותי לשבת בכיסא הזה ולעמת ביחד השקפות עולם", כתב הרב סתיו.

הרב סתיו ציין כי החליט להיענות להזמנה למרות המלצות שקיבל להימנע מכך: "היה ברור לי שאגיע. זו בכלל לא שאלה. אני יושב במעגלי דיון גם עם חילונים וחרדים ושמאלנים, ולא מעלה בדעתי להימנע דווקא מפורום של אנשי ימין מאמינים". בפוסט הוא ביקש לדייק את הציטוט שהובא בתוכנית והבהיר: "מה שכתבתי היה שערוץ 14 'עושה נזק חמור ליהדות', דווקא משום שסוף כל סוף יש מי שנושא בגאווה את דגל המסורת והיהדות".

"כואבים לי הציניות והלעג"

בפוסט פירט הרב סתיו את הנקודות שתכנן להציג בראיון, וציין כי הוא רואה בחיוב את הסממנים המסורתיים בערוץ: "היה חשוב לי להסביר לו כמה מרגשת אותי העובדה שמגישת חדשות שוברת את הצום ומברכת בשידור, ושדרנים מצטטים פסוקים כדבר שבשגרה". עם זאת, הוא הסביר את ביקורתו: "דווקא משום כך כואבים לי בבשר הציניות והזלזול והלעג, וגם היחס הרופף לדיוק בעובדות, כשהם מופיעים בקדמת הערוץ".

הרב סתיו התייחס בדבריו גם לאייטם קודם שנעשה עליו בתוכנית בנוגע לנאור נרקיס: "באייטם ההוא פליישמן מעיד שהוא עצמו אירח את נרקיס בפודקאסט שלו, וינון מגל אומר שהבעיה היא לא בעצם האירוח, אלא בכך שאי אפשר לתת לאדם כזה במה חופשית בלי לתת לדברים שלו מסגרת. כשהוא מתעלם לחלוטין מכך שזה בדיוק מה שעשינו ב'הדור': פרסמנו טור נגדו, אפשרנו לו תגובה, ואז כתבנו עליה את תגובת המערכת. זו ההגדרה המילולית ל'מסגרת'".

"אל תוותרו על השיח"

לדברי הרב סתיו, מטרתו במפגש הייתה לנסות ולהבין את אופי הביקורת בתוך המגזר: "הייתי רוצה שננסה להבין יחד מה גרם לכך שההתעוררות העמוקה והמבורכת של הימין האמוני, תתנקז לביקורת עוקצנית ולא הוגנת כלפי כל מי שחושב מעט אחרת".

בסופו של דבר הראיון לא התקיים, והרב סתיו חתם את דבריו בפנייה לאנשי התוכנית: "היום עודכנתי שהראיון לא יתקיים בסוף. אבל גם בלי נוכחותי הפיזית הייתי רוצה לבקש מאחיי הפטריוטים, אל תוותרו על השיח".