הרב יגאל כהן באזהרה חמורה: "הם יכוונו לשם טילים"

הרב יגאל כהן, מחשובי מזכי הרבים וחבר מועצת הרבנות הראשית, יוצא היום (ראשון) באזהרה חסרת תקדים בעקבות מעצר צעירים מהמגזר החרדי בחשד לריגול לטובת איראן. בדברים נרגשים שנשא, חשף הרב כי גורמי ביטחון פנו אליו בבקשה לבלום את התופעה, והבהיר כי גם פעולה שנראית תמימה לחלוטין היא סכנת מוות לציבור.

"בזמן האחרון פנו אליי אנשי ביטחון ואומרים לי שבציבור שלנו, שומרי תורה ומצוות, אנחנו פוגעים בעצמנו", פתח הרב יגאל כהן. "האיראנים מבקשים מאנשים שיצלמו להם מקומות או שיעבירו נשקים, וחס ושלום יש כאלה שמתפתים. אפילו צילום של מקום זו סכנה – הם יכולים לכוון את הטילים שלהם למקומות האלה".

"חילול השם ובגידה בעם"

הרב הדגיש את החומרה המוסרית של שיתוף הפעולה עם האויב, במיוחד עבור אדם דתי. "אני מתחנן אליכם, חוסו על חייכם. אין חילול השם יותר גדול מזה כשרואים יהודי שבוגד בעם שלו. הם רוצים להרוג מדענים, להכות בנו עין תחת עין ולפגוע בנשמות יהודים. אל תשתפו פעולה, לא בכוונה ולא בלי כוונה".

מעבר להיבט הביטחוני, הרב יגאל כהן הזהיר מהמחיר הכבד שישלמו המשתפים פעולה אם ייתפסו. "זה להרוס את החיים. זה מעצר של שב"כ, ויושבים בכלא עם מחבלים ביטחוניים במקומות האפלים ביותר בהיסטוריה היהודית".

הנחיה מעשית: "לא נוגעים בזה"

בסיום דבריו העניק הרב הנחיה ברורה כיצד לפעול מול ניסיונות הפיתוי ברשתות החברתיות: "אם חס ושלום אתם מקבלים הודעה מאיראנים שמבקשים מכם אפילו צילום קטן, לצלם פארק – לא נוגעים בזה! לא מתקרבים אליהם ומדווחים מיד למשטרה".