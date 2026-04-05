הח"כית הסרוגה בתמיכה מפתיעה בנאור נרקיס

חברת הכנסת הסרוגה יוצאת נגד חסימת חשבונותיו של נאור נרקיס ברשתות החברתיות

חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, מציינת כי בניגוד לרבים בימין היא אינה שמחה מכך שחשבונותיו של פעיל השמאל נאור נרקיס נחסמו.

לדברי וולדיגר: "‏עם כמה שעמדותיו של נאור נרקיס דוחות אותי, אינני שמחה על חסימתו. אנחנו לא זקוקים לחסימות מלאכותיות של אלגוריתמים כדי לנצח אותו בקרב הרעיוני. כל מה שאנחנו צריכים הוא "מגרש משחקים" אמיתי ללא התערבויות חיצוניות מוטות ואז האמת יוצאת לאור. ‏כפי שאמר השופט האגדי של בית המשפט העליון בארה״ב, לואיס ברנדייס: "אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר".

וולדיגר הוסיפה כי "‏אין מחנה שנפגע יותר מצנזורה וחסימות מהימין, אבל זו תופעה רווחת בכל הרשת והיא חייבת להיפסק. לכן הגשתי את הצעת החוק המהפכנית "אחריות ברשת" כדי לוודא שחסימת משתמש מתרחשת רק מסיבות ידועות מראש ושקיפותן למשתמש".

"‏חברה חפצת חיים חייבת לנהל שיח, ואת גבולות השיח היא חייבת להציב באופן הכי ברור והוגן, ולא בגחמה של מפעיל רשת כזו או אחרת", חתמה.