צילם בסיס רגיש: כתב אישום נגד ישראלי שריגל עבור איראן

כתב אישום הוגש נגד עלי גאבר, בן 23 מאילת, הנאשם בביצוע משימות עבור המודיעין האיראני. בין היתר, גאבר התבקש לתעד את בסיס "עובדה" בו עבד תמורת מאות דולרים

מקרה ריגול נוסף: פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד עלי גאבר, תושב אילת כבן 23, הנאשם בכך שקיים קשר עם גורם שפעל מטעם המודיעין האיראני וביצע עבורו משימות בתמורה לתשלום. בפרקליטות גם ביקשו מבית המשפט להורות על המשך מעצרו של גאבר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, גאבר יצר קשר עם סוכן חוץ איראני בטלגרם אחרי שחיפש עבודה, והוא החל לבצע עבורו משימות שונות בתמורה לתשלום שהועבר באמצעות פלטפורמות דיגיטליות. בין היתר, צילם גאבר אזורים שונים, ובהם כיכר באילת, תיעוד מתוך בסיס ״עובדה״ שבו עבד, וכן סרטונים של הדרך מהבסיס.

בנוסף, גאבר התבקש לצלם תשתיות רגישות, לרבות מיקומים ביטחוניים ובתי מגורים, תוך קבלת הנחיות מבצעיות מפורטות שנועדו להסוות את פעילותו. בתמורה לביצוע המשימות קיבל גאבר סכומי כסף של מאות דולרים בלבד, שהועברו אליו באמצעות פייפאל וארנקים דיגיטליים.

עוד עולה כי בשלב מסוים חשד גאבר כי מדובר בגורם הפועל מטעם איראן, אך למרות זאת המשיך בקשר עם הסוכן וביצע עבורו משימות נוספות בתמורה לכסף. כאמור, כתב האישום מייחס לגאבר עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב שעלולה להיות לתועלתו.

"הפרקליטות מדגישה כי בתקופה שבה מדינת ישראל מתמודדת עם איומים ביטחוניים מתמשכים, כל קשר עם גורמי אויב והעברת מידע, עלולים לשמש את האויב ולפגוע בביטחון המדינה, ועל כן יטופלו בחומרה" נמסר. "החקירה נוהלה על ידי השב״כ ומפלג תפקידים מיוחדים בימ״ר ירושלים במשטרה".