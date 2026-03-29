תיעוד: חוסלו מחבלי חיזבאללה שניסו להפעיל מטען בדרום לבנון

מחבלי חיזבאללה זוהו בזמן שניסו להניח מטענים ולשגר פצצות מרגמה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון - וחוסלו. במקביל, הכוחות איתרו מחסן אמל"ח עם עשרות טילים, רימונים וחומרי נפץ

המאמץ הקרקעי בלבנון נמשך: הלילה (ראשון), לוחמי גבעתי בפיקוד אוגדה 91 זיהו מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שניסו להניח מטענים ולשגר פצצות מרגמה לעבר הכוחות. בסגירת מעגל מהירה, הלוחמים בשטח ירו לעברם וחיסלו את המחבלים. בצה"ל הבהירו כי אין אין נפגעים לכוחות.

במקביל, כוחות החטיבה איתרו בדרום לבנון מחסן אמצעי לחימה ובו עשרות טילי נ"ט, רימונים וחומרי נפץ שנועדו לשימוש נגד כוחות צה"ל.

אמצעי הלחימה שאותרו (צילום: דובר צה"ל)

מדובר צה"ל נמסר כי "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".