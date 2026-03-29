גורם בחזית הצפון חושף: "תפסנו שטחים, יש ירידה בשיגורים"

גורמים בחזית הצפון חושפים פרטים חדשים על היקף הפעילות של צה"ל בעומק לבנון, מה המטרה, ואיך תראה האחיזה בעומק השטח

גורם בטחוני בפיקוד הצפון מסביר שצה"ל מעמיק את אחיזתו בשטח עד 8 ק"מ בהם הכוחות נמצאים עכשיו למול הן איום החדירה שהוסר והן כנגד איום הנ"ט ,מאמץ שנמשך גם עכשיו כשהמטרה לפרק עד כמה שזה שניתן את החיזבללה.





דובר צה"ל

גורם בצפון אמר כי "תפסנו שטחים באגרופי הגליל. יש ירידה בכמות השיגורים בצפון ממאות לעשרות. לא תהיה רצועת ביטחון אלא יצירת חופש פעולה לכוחות ולא הקמת מוצבים".

עוד נאמר כי עד כה חוסלו 800 מחבלים - יותר מאשר בכל מלחמת לבנון השניה.

'לחיזבאללה יש תוכנית סדורה באשר לירי' אומר גורם בטחוני, 'יש ירידה באש של החיזבללה ממאות לעשרות ביום והוא מנהל כלכלת חימושים כשמרבית האש מכוונת לעבר הכוחות.

הגנת הכוחות

הצורך המרכזי בפעילות בעומק השטח הוא הגנה על הכוחות הפועלים מפני מתקפות, ומצה"ל נמסר כי בוצעה הכנה סדורה ופריסה של יכולות ותשתיות לצורך כך.

בצה"ל אומרים שלצורך הגנת הכוחות משתמשים הן במערכות של לוחמה אלקטרונית והן ברחפנים להסרת איומים וכמובן בשימוש במיגוניות להגנת הלוחמים בעת התראה.

לחיזבאללה אומרים בצבא יש שני סוגי טילי נ"טש שמהווים כעת את האיום המרכזי.סוג אחד שטוח מסלול ממרחק של עד 8 ק"מ מסוג הקורנט והשני מסוג אלמס העתק איראני שקשה לתפעול והוא פחות מדוייק.

נציין שהצבא כבר מזמן עבר את השטחים בהם הוא היה בחיצי הצפון כשלצה"ל יש יתרון טכנולוגי גדול מאז חיצי הצפון שיפורים שהוכנסו לשטח מאז תחילת המלחמה העוזרים מאד לכוחות הפועלים בשטח.