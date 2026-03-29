11 מחבלים חוסלו ברצועת עזה, בהם אחד ששוחרר בעסקת החטופים

חוליה של כ-10 מחבלים חמושים חוסלה במרכז רצועת עזה, כשבמקביל חוסל גם אחמד פאיז סאלם אבו רידה, ששוחרר בעסקת החטופים והפר פעמים רבות את ההסכם

אירוע חריג ברצועה: כוחות צה"ל זיהו הלילה (ראשון) חולייה של כעשרה מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס, שפעלו במרכז רצועת עזה. מיד לאחר הזיהוי, צה"ל תקף וחיסל את המחבלים החמושים להסרת איום.

באירוע נוסף שהתרחש אמש, כוחות צוות הקרב של חטיבה 188 חיסלו את המחבל אחמד פאיז סאלם אבו רידה, אשר לטענת דובר צה"ל "הפר באופן שיטתי את תנאי ההסכם, בין היתר בכך שחצה מספר פעמים את הקו הצהוב, העביר כספים לחשודים עבור פעילות טרור והיווה איום על כוחות צה״ל".

עוד נאמר כי אבו רידה נעצר במהלך המלחמה בעקבות מעורבותו בפעילות טרור, ושוחרר במסגרת מבצע 'כנפי דרור' שבמהלכו שוחררו החטופים משבי החמאס.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".