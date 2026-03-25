סוכלה הברחת שמן מנוע לעזה במשאית סיוע של האו"ם

הברחה חמורה של שמן מנוע בתוך משלוח הומניטרי סוכלה במעבר כרם שלום. אלוף יורם הלוי לראש הארגון: "חמאס מנצל את הסיוע לצרכיו, האחריות על המטען היא עליכם"

מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע היום (ד') על השעיית משלוחי הסיוע של ארגון ה-UNDP לרצועת עזה, לאחר שבבידוק ביטחוני בכרם שלום התגלו מאות בקבוקי שמן מנוע שהוסלקו בתוך משלוח שמן בישול.

אלוף יורם הלוי הדגיש במכתב רשמי לראש הסוכנות, ג'קו סיליירס, כי מדובר בהפרה חמורה של מנגנוני התיאום וקבע כי האחריות המלאה למטען חלה על הגוף המשלח.

במהלך הבדיקה השגרתית התברר כי שמן המנוע הוסתר במכוון בתוך המשטחים שנשאה המשאית. נהג המשאית עוכב ונחקר במקום על ידי כוחות הביטחון, אך הוא לא הצליח לספק הסבר מספק להימצאות החומרים המוסתרים בתוך המטען המוצהר.





השמן שנתפס צילום: דוברות מתפ״ש

מהמכתב ששיגר האלוף הלוי עולה כי הארגון לא ביצע נהלי בדיקה לפני ההובלה, בניגוד להנחיות המיועדות למנוע אירועים מסוג זה. "חמאס אינו מהסס להשתמש בסיוע הומניטרי לצרכיו בכל אמצעי שיידרש", נכתב בפנייה הרשמית לראש הארגון.

בעקבות האירוע, הוחלט כי כניסת סיוע המתואם על ידי UNDP תושעה עד להשלמת בדיקה פנימית של הארגון והצגת דו"ח ממצאים מפורט. חידוש הפעילות של הסוכנות מול ישראל יהיה כפוף לבחינה יסודית של הממצאים ואישורם.

במתפ"ש הבהירו כי כל מקרה של ניצול משלוחי סיוע לצרכי הברחה יוביל לנקיטת צעדי אכיפה מיידיים וקשוחים. יחידות הביטחון ימשיכו לנקוט במדיניות של אפס סובלנות כלפי ניסיונות לנצל את המנגנונים ההומניטריים לטובת פעילות טרור.