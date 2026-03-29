"מבצע פסח" בצה"ל: הוסיפו 3 טון מצות בעקבות המלחמה

"לא צפינו את שאגת הארי - המבצע תפס אותנו בהפתעה", כך הכינה הרבנות הצבאית את פסח בזמן מלחמה

מבצע פסח ברבנות הצבאית לא מתחיל בניסן — הוא מתחיל בתשרי.

עוד בחגי הסתיו, כשרוב הציבור שקוע בהכנות לראש השנה ולסוכות, הרבנות הצבאית כבר מניחה את היסודות לפסח הבא: כמה טון מצות לרכוש, כמה מנות סדר אישיות לארוז, כמה הגדות להדפיס. מדובר במערכת לוגיסטית מורכבת שפועלת בשקט, חודשים ארוכים לפני שהחיילים בכלל מתחילים לחשוב על ליל הסדר.

השנה, עם פתיחת מבצע "שאגת הארי", נדרשה הרבנות הצבאית להתמודד עם אתגרים לוגיסטיים שלא נצפו מראש,

שוחחנו עם ראש מדור ציוד דת ולוגיסטיקה ברבנות הצבאית, רס״ן אליה אביטבול, שמפקד על המבצע הלוגיסטי לקראת פסח.

"המבצע תפס אותנו"

"נערכנו בדגש על עזה", מסביר רס"ן אביטבול, "אבל לא צפינו את מה שיקרה בצפון ואת מבצע שאגת הארי." פיקוד הצפון תפח בקצב שלא תוכנן, פיקוד העורף התרחב בפתאומיות — ובדיוק בשבוע שבו הרבנות הצבאית אמורה הייתה להתחיל בחלוקת ערכות הפסח לכלל יחידות צה"ל, הגיעה הוראה לפנות את בסיס הרבנות עצמו.



"צריך היה להקים מיגוניות ואוהלים, להעביר את כל הציוד — ומשם להמשיך ולהוציא ערכות פסח כרגיל", הוא מספר. "חייב שלכולם יהיה ליל סדר, עד החייל האחרון בכל יחידה."

שלושה טון שלא תוכננו

כשהתברר שכמות המצות שהוזמנה מראש לא תספיק לצרכים המתרחבים, יצאה הרבנות הצבאית לשיתוף פעולה בין-ארגוני בלתי מתוכנן. גופים אזרחיים נרתמו למאמץ, ובסופו של דבר עוד כשלושה טון מצות — מעבר לתשעת הטון המנופקים מדי שנה — מצאו את דרכם לפיקוד הצפון ולגזרות השונות.



חיילים עם מצות צילום: דובר צהל

"אין מצב שחייל לא מקבל מצות", אומר אביטבול.

ליל סדר בעמדה בלבנון

אולם האתגר האמיתי היה שאלה מסוג אחר לגמרי: כיצד מקיימים סדר פסח כשנמצאים על גבול לבנון, באמצע מבצע?

בתגובה לכך פיתחה הרבנות הצבאית השנה הגדה מקוצרת — נוסח שגובש בקפידה הלכתית ומאפשר קיום סדר גם בתנאים מבצעיים מלאים. "עבדנו עם הרבנים הצבאיים על הגדה שאפשר לצאת בה ידי חובה", מסביר אביטבול.



חיילים מקבלים מארזים של הרבנות לשטח צילום: דובר צה"ל

כל חייל המוצב בשטח מקבל מנה אישית הכוללת בקבוק יין, מצות, חזרת, מרור והגדה — את כל מרכיבי ליל הסדר, ארוזים יחד ומוכנים לשימוש. "החייל שנמצא בתוך לבנון, בתוך עזה, בתוך איזשהו מבנה — מקבל ליל סדר. עד הפרט האחרון."

קטניות בחזית

פרט שאינו זוכה להדגשה מספקת: חיילים הנמנעים מאכילת קטניות בפסח מקבלים ציוד מותאם בהתאם. הרבנות הצבאית מפיצה הנחיות ספציפיות לכל גזרה — מה מותר, מה אסור, וכיצד ניתן לשמור על מנהג הבית גם כשהבית נמצא רחוק מאוד.

"ענף ההלכה עונה בטלפון על כל שאלה שיש לחייל", אומר אביטבול. "הם נותנים מענה לכל בעיה הלכתית שנוצרת בשטח."

בסיום השיחה בוחר אביטבול לברך את כלל ישראל: "כמו שיצאנו ממצרים, כל אחד יצא מהקשיים שלו לאור גדול."