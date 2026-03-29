התחבאו בקרונות ניידים: צה"ל השמיד מפקדות סודיות בלב טהרן

חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלים אתמול (שבת) גל תקיפות נרחב וממוקד לעבר תשתיות הליבה של משטר הטרור בלב טהרן.

במסגרת המבצע, מטוסי הקרב העמיקו את הפגיעה בתעשיית הנשק האיראנית, השמידו עשרות אתרי אחסון וייצור של טילים בליסטיים, וחיסלו מפקדים שהסתתרו במפקדות זמניות שהוקמו בחשאי בתוך קרונות ניידים ברחבי הבירה.

המודיעין הישראלי זיהה בימים האחרונים ניסיון של משטר הטרור האיראני למקם את מפקדותיו בתוך קרונות ניידים. המהלך בוצע לאחר שרוב המפקדות הקבועות והמרכזיות של המשטר הותקפו והושמדו כליל על ידי צה"ל במהלך החודש האחרון, כחלק משלביו הקודמים של מבצע "שאגת הארי".





דובר צה"ל

במסגרת גל התקיפות הנוכחי, חיל האוויר תקף והשמיד מספר מפקדות זמניות מאולתרות שכאלו, כולל פגיעה ישירה במפקדים ששהו ופעלו בתוכן באותה העת. הפגיעה המדויקת בקרונות הניידים ממחישה את השליטה המודיעינית העמוקה של צה"ל ואת היכולת לאתר את בכירי המשטר גם כשהם מנסים לפעול במחתרת.

במקביל לפגיעה בשרשרת הפיקוד, התקיפה כללה גם יעדים אסטרטגיים משמעותיים נוספים. מטוסי חיל האוויר תקפו אתרי ייצור ואחסון מרכזיים של טילים בליסטיים, השמידו סוללות של מערכות הגנה אווירית וכן פגעו בעמדות תצפית המשמשות את משטר הטרור.

בצה"ל מבהירים כי גל התקיפות שהושלם בהצלחה הוא נדבך נוסף ומשמעותי בשלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה וביסודותיו של משטר הטרור האיראני.