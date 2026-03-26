פרשן חדשות 13 תוקף את לפיד: "מה זו הבכיינות הזאת?!"

פרשן חדשות 13 ברוך קרא, תקף היום את ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לאחר שהאחרון התייחס לסקר של וואלה שטען כי הקואליציה זוכה לכמעט 70% מזמן השיגורים בערוצים 12, 11 ו-13.

נזכיר כי לפיד התלונן על כך וכתב: "איפה האופוזיציה?!, "למה לא שומעים אתכם?!", זה למה!!"

קרא כתב: "‏היי יאיר, מה זו הבכיינות הזאת? שנשלוף לך את מספר הסירובים שלך לראיונות ב״אזור מלחמה״? ובכלל, אני מבין שיש לך עכשיו מדיניות אי ראיונות בטלוויזיה. הלו, אתה ראש האופוזיציה בתקופה קריטית ואתה לא מתראיין, אתה קולט? ועכשיו גם מתבכיין?"

נזכיר כי בשבוע שעבר שאלנו ב'סרוגים' את לפיד, מדוע לא הצליחה האופוזיציה לקצר את ימיה של הממשלה, אף על רקע הביקורת המתמשכת על חוק הגיוס, התקציב ומהלכים נוספים של הקואליציה. בתשובתו טען כי דווקא סיעת יש עתיד היא זו שנמצאת בחזית המאבק הפרלמנטרי השוטף נגד הממשלה.

"אנחנו היינו פה, אנחנו נלחמנו, כולם שואלים איפה האופוזיציה", אמר. בהמשך הבהיר כי לשיטתו, מי שמוביל בפועל את המאבק בכנסת הם חברי סיעתו: "היחידים שיושבים פה יום יום, ונלחמים, זה אנחנו".

עוד אמר כי "יש עתיד" פעלה, לדבריו, לבלימת שורת מהלכים של הקואליציה. "אנחנו עצרנו את 5.8 מיליארד שקל של הרזרבות, אנחנו אלה שנלחמים בוועדת התקשורת, אנחנו אלה שעצרו את הגזלה של קרן האושר, אנחנו אלה שעצרו פה עשרות חוקי הפיכה משטרית", אמר.

בסיום דבריו הוסיף כי "יש עתיד היא זו שעצרה את חוק הישיבה", וסיכם: "אני לא יודע איפה שאר האופוזיציה, יש עתיד פה".