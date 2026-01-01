בהמשך למתן צו הביניים שקבע אתמול (רביעי) בג״ץ בעתירתם של יאיר לפיד וחברי יש עתיד, ובעקבות הגילוי כי לכאורה כספים רבים הועברו למוסדות חרדיים שלא בפיקוח עוד לפני שהתקבלה החלטת ועדת הכספים, פנו העותרים בבקשה לתקן את הצו, כך שיכלול את כל 1,090,000,000 מיליארד השקלים שהועברו לטענתם שלא כדין.
מיש עתיד נמסר כי: "יש עתיד תמשיך להילחם על הכסף של הציבור העובד, המשלם ומשרת".
כזכור, שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר הוציאה אתמול צו ביניים העוצר את העברת הכספים למוסדות החרדיים שלא מלמדים ליבה – העברה שאושרה בוועדת הכספים ביום ראשון, עד לדיון בנושא בעוד כשבוע.
יו״ר ועדת הכספים, ח״כ חנוך מילביצקי הגיב אתמול על ההחלטה: "לא מפתיע שבת טיפוחיו של השופט עמית מקפיאה כספים שהועברו כדין למוסדות חרדים. בג״ץ חומס לעצמו עוד ועוד סמכויות. לצערי הרב, בינתיים, הוא משחק מול מגרש ריק. זה לא ייפסק עד שלא נחליט שאנחנו מתקוממים נגד העריצות המשפטית הזו. אנחנו כבר באיחור גדול".
גם במפלגות החרדיות זעמו על ההחלטה. ממפלגת ש"ס נמסר: "בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים. אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה".
אלי
בג"צ ההצגה הכי טובה בעיר. ישחקו הנערים לפנינו, ובסופו של הדיון, יהפוך ויבטל בג"צ, כל החלטה וחקיקה ,של ממשלת הימין. מאז כינונה של ממשלת הימין, בג"צ הוא השליט הבלעדי !...
בג"צ ההצגה הכי טובה בעיר. ישחקו הנערים לפנינו, ובסופו של הדיון, יהפוך ויבטל בג"צ, כל החלטה וחקיקה ,של ממשלת הימין. מאז כינונה של ממשלת הימין, בג"צ הוא השליט הבלעדי ! טוענים שופרות בימין, בבחירות הבאות ,שננצח ונקבל 64 מנדטים ,הימין ירסן את בג"צ. אין קשקוש יותר מקושקש מזה. אם ממשלת הימין , מפחדת לשלוט עם 68 מנדטים ,איך תעשה זאת עם 64 מנדטים?! אם ביבי וממשלתו ,לא ירסנו את עריצות בג"צ מיד, מדוע לבחור בהם בבחירות הבאות ?!המשך 20:14 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כל הכבוד!!! הדיבר "לא תגנוב" צריך להיות ממומש עד הסוף! ישר כוח ליש עתיד ולבית המשפט, עם ישראל זקוק לכם, שתגנו עליו מפני ממשלת ההשתמטות, ההפליה בין דם לדם והגניבה.20:06 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
פוגעים בילדים ובמחנכים החרדיים ולאף אחד לא אכפת. בג"צ ,כדי להפיל את ממשלת הימין, פוגע בצורה קיצונית, בציפור הנפש של החרדים לדבר ה'. על ביבי להחליט, האם לרסן מיד...
פוגעים בילדים ובמחנכים החרדיים ולאף אחד לא אכפת. בג"צ ,כדי להפיל את ממשלת הימין, פוגע בצורה קיצונית, בציפור הנפש של החרדים לדבר ה'. על ביבי להחליט, האם לרסן מיד את עריצות בג"צ או שבצדק ,גדולי ישראל יורו להפיל מיד את ממשלת הימין, לה החרדים היו הנאמנים ביותר?!המשך 20:06 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: חיים
משחררים את הילדים מהכת, שמונעת מהם ללכת לבי"ס ולקבל השכלה וחינוך. בג"ץ מונע את הגניבה והגזל של מיליארדים מעם ישראל. ישר כוח לבג"ץ!!! שתיפול כבר ממשלת ההשתמטות, ההפליה בין דם לדם והגניבה!21:00 01.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
