לאחר מתן צו ביניים יש עתיד פונה בבקשה לתקן את עתירתם כדי שיכלול גם את הכספים שכבר הועברו למוסדות הפטור החרדיים: "נמשיך להילחם על הכסף של הציבור העובד, המשלם ומשרת"

בהמשך למתן צו הביניים שקבע אתמול (רביעי) בג״ץ בעתירתם של יאיר לפיד וחברי יש עתיד, ובעקבות הגילוי כי לכאורה כספים רבים הועברו למוסדות חרדיים שלא בפיקוח עוד לפני שהתקבלה החלטת ועדת הכספים, פנו העותרים בבקשה לתקן את הצו, כך שיכלול את כל 1,090,000,000 מיליארד השקלים שהועברו לטענתם שלא כדין.

מיש עתיד נמסר כי: "יש עתיד תמשיך להילחם על הכסף של הציבור העובד, המשלם ומשרת".

כזכור, שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר הוציאה אתמול צו ביניים העוצר את העברת הכספים למוסדות החרדיים שלא מלמדים ליבה – העברה שאושרה בוועדת הכספים ביום ראשון, עד לדיון בנושא בעוד כשבוע.

יו״ר ועדת הכספים, ח״כ חנוך מילביצקי הגיב אתמול על ההחלטה: "לא מפתיע שבת טיפוחיו של השופט עמית מקפיאה כספים שהועברו כדין למוסדות חרדים. בג״ץ חומס לעצמו עוד ועוד סמכויות. לצערי הרב, בינתיים, הוא משחק מול מגרש ריק. זה לא ייפסק עד שלא נחליט שאנחנו מתקוממים נגד העריצות המשפטית הזו. אנחנו כבר באיחור גדול".

גם במפלגות החרדיות זעמו על ההחלטה. ממפלגת ש"ס נמסר: "בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים. אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה".