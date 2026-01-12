הקואליציה הניחה הצעת חוק לביטול עבירות מרמה והפרת אמונים – בהן מואשם ראש הממשלה בנימין נתניהו בכל התיקים נגדו. לטענת יוזמי החוק, העבירה מאפשרת "למשטר את נבחרי ועובדי הציבור"

ניסיון נוסף לביטול משפט נתניהו? חבר הכנסת מישל בוסקילה, יו״ר הקואליציה אופיר כץ ויו״ר ועדת חוקה שמחה רוטמן הניחו היום (שני) בכנסת הצעת חוק לביטול עבירת מרמה והפרת אמונים, אשר צפויה לעלות בשבוע הבא לוועדת שרים לחקיקה. מדובר בעבירות שבהן מואשם ראש הממשלה בנימין נתניהו בכל התיקים נגדו במשפטי תיקי האלפים – אך בקואליציה נטען כי השינוי לא צפוי להשפיע על משפטו המתנהל.

לפי הודעת הח"כים, "עבירת מרמה והפרת אמונים היא עבירת סל אשר פוגעת באופן קשה בעקרון החוקיות וביסודות המשפט הפלילי אשר קובעים כי אין עבירה ואין עונש אלא אם כן נקבעו מראש בחוק, כלומר אדם לא יישא באחריות פלילית על מעשה שלא היה אסור בעת עשייתו. על העבירה העמומה של הפרת אמונים נמתחה ביקורת נוקבת על ידי מומחים משפטיים מכל גווני הקשת הפוליטיים, בשל כך שהיא מעניקה כוח עצום לגורמי התביעה והאכיפה ומזמינה טענות על אכיפה בררנית ומוטה".

עוד נטען כי "מערכת אכיפת החוק משתמשת בעבירה הזו בשביל למשטר את נבחרי ועובדי הציבור על דברים שאינם נחשבים כעבירה לפי חוק העונשין, ויכולה לקבוע בדיעבד מה נחשב לפלילי לפי רצונם. תיקים רבים שנפתחו ולוו במעצרים תקשורתיים וכלים דרקוניים של האזנות סתר, צווי חדירה לטלפון, וצווי חיפוש, התפוררו בהמשך".

"ישנן שורת עבירות בחוק הישראלי המשמשות למאבק בשחיתות: עבירות השוחד, עבירות הלבנת הון, סחר במידע פנים, עבירות הונאה, זיוף ושיבוש ועוד, בעבירות אלו יסודות העבירה ברורים ומוגדרים" אמרו בקואליציה. "ההצעה תקבע עבירות ברורות שאין להן מענה כיום בחוק, כמו ניגוד עניינים בקרבה ראשונה וסחר במידע פנים ממשלתי. בנוסף, תקודם במקביל רפורמה לחיזוק הדין המשמעתי ומתן כלים רחבים בתחומי האתיקה".

"יצויין כי מעולם לא הוגש כתב אישום כנגד שופט או פרקליט בגין עבירת מרמה והפרת אמונים, וזאת למרות אין ספור ניגודי עניינים שהיו מצויים בהם לאורך השנים" הודגש בסיכום. "מדינות אחרות בעולם כמו אוסטרליה, דרום אפריקה, מדינות בארה״ב (אורגון, פלורידה) שעבירה זו או דומות לה היו בספרי החוקים שלה ביטלו אותה בשל כך שעצם קיומה של עבירה עמומה שכזו מהווה פגיעה בעקרונות בסיסיים של דין, צדק ומוסר. מדינות נוספות נמצאת בהליך כזה".