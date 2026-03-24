הרב הראשי מברך על החוק: "מדובר בתיקון עוול היסטורי"

הרב הראשי לישראל קלמן בר מברך על אישור חוק הבוררות: "תיקון מצב אבסורדי ועוול מקומם הן כלפי הציבור שמעונין לדון בדיני תורה, והן בפני הדיינים שלמדו שנים והתמקצעו גם בעולמות הללו"

הדברים המלאים: "צריך להבין את האבסורד: במשך שנים מי שהיה מעונין לקיים בוררות בדיני ממונות יכל לעשות זאת בכל פורום - למעט בפני דיינים בבתי דין רבניים".

"זהו מצב אבסורדי ועוול מקומם הן כלפי הציבור שמעונין לדון בדיני תורה והן בפני הדיינים שלמדו שנים והתמקצעו גם בעולמות הללו. הרשויות כביכול מכירות בשיקול הדעת של כל אחד -למעט בשיקול דעתם של דיינים תלמידי חכמים שלמדו ושנו במשך שנים ארוכות דיני ממונות. זהו מצב לא מתקבל על הדעת, בפרט במדינה יהודית", אמר הרב בר.

כזכור הלילה מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים העוסק בבוררות. שישים וחמישה חברי כנסת תמכו בהצעה מול ארבעים ואחד מתנגדים שהצביעו נגדה.

החוק החדש משיב למערכת בתי הדין הרבניים את הסמכות לדון בענייני ממונות בהסכמת הצדדים לאחר שנים ארוכות של המתנה. המהלך נחשב לאבן דרך משמעותית בביצור מעמד המשפט העברי במדינת ישראל.

החוק מתקן מצב שנמשך מאז שנת אלפיים ושש בעקבות פסיקת בג"ץ שצמצמה את סמכויות בתי הדין. מאז אותה פסיקה דנו הדיינים רק בענייני מעמד אישי כגון נישואין וגירושין או נושאים מצומצמים אחרים וכעת הסמכות רחבה בהרבה.