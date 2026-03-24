סעודיה לוחצת על טראמפ: "המשך במלחמה עד הפלת המשטר"

על פי דיווחים אמריקאים ממוקרבים לבית הלבן ולנשיא טראמפ, סעודיה מפעילה לחצים משמעותיים על הנשיא לדבוק במלחמה עד להפלת המשטר האיראני כולו

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, שוחח מספר פעמים ביממות האחרונות עם נשיא ארה"ב טראמפ, והפציר בו על פי דיווחים, להתמיד בהמשך הלחימה עם המשטר האיראני עד להפלתו, והסביר לו כי פנייה להסכם תהיה טעות משמעותית בשלב הנוכחי.

על פי מסרים שהעבירו גומרים מסביבת הנשיא טראמפ, וגורמי במפרציות, במקביל ללחץ האמריקאי המדווח על סעודיה להיכנס למערכה כנגד איראן, גם הסעודים לוחצים על טראמפ. יורש העצר מפציר בנשיא כבר ימים, וביתר שאר מאז הדיווחים על מגעים למשא ומתן, שלא לעצור את הלחימה כנגד משטר האייתולות.

אותם גורמים מדווחים כי יורש העצר הסעודי, והשליט בפועל, מוחמד בן סלמאן, הפציר בנשיא טראמפ שלא לסגת מהמערכה והסביר כי "זו היא הזדמנות היסטורית מסוג שלא תחזור לעצב מחדש את מאזני הכוחות במזרח התיכון ולהסיר את האיום האיראני"