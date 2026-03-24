בנט מבטיח: "אבטל את חוק החרפה של בתי הדין הרבניים"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתייחס לחוק המאפשר בוררות בדיני ממונות גם בבתי הדין הרבניים ומבטיח: "בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שוב שובר שמאלה ומבטיח כי יבטל את התיקון לחוק בתי הדין הרבניים שעבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת

"״ברגע שתקום הממשלה בראשותי אבטל את חוק החרפה של בתי הדין הרבניים", הבטיח בנט והוסיף "לא תהיה פה "מדינה בתוך מדינה"".

בפוסט שפרסם בנט הבוקר, הוא התייחס לתיקון החוק שמאפשר לבתי הדין הרבניים לדון גם בדיני ממונות כבוררות בהסכמת שני הצדדים. יש לציין כי מדובר במצב שהיה במשך עשרות שנים עד שבית המשפט העליון החליט לבטל אותו.

בנט כתב לעוקביו: "בזמן שהייתם במקלטים הממשלה העבירה הלילה חוק שגם קורע את העם בשעת מלחמה, וגם פוגע אנושות בזכויות הפרט. ממשלת נתניהו והחרדים העבירה עוד כוח לבתי הדין הרבניים".

את המשמעות של החוק הסביר בנט: "זה אומר שדה-פקטו הם יוכלו לשלוט בחייהם של יותר ויותר אזרחים שיהיו תלויים בהם (למשל, אזרחים חרדים או חלשים שבמקרים רבים נטולי בחירה באמת)".

וכפי שהבטיח בעבר, גם החוק הזה יבוטל ברגע שבנט יחזור לשלטון: "בקרוב נבטל את כל החוקים הקיצוניים האלה ונחזק את ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית ומאוחדת".

ההבטחה הזו מצטרפת לשורה ארוכה של הבטחות של בנט ליום בו יחזור לשלטון. קציבת כהונת ראש ממשלה, וכמובן ההבטחה המיתולוגית שלו להסדיר את ההתיישבות הצעירה ביום הראשון בו יהיה כראש ממשלה